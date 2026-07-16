¿Valen la pena los planes de mantenimiento prepagados para tu auto?





Los expertos de Consumer Reports analizan las ventajas y desventajas de estos planes de servicio para ayudarte a evitar gastos innecesarios en el concesionario.

By Jon Linkov

Los planes de mantenimiento prepagados están disponibles para la mayoría de los autos nuevos y algunos usados. Por lo general, el gerente de financiamiento y seguros del concesionario (F&I) te los ofrece cuando estás firmando los documentos finales de la compra. Estos planes suelen cubrir únicamente el mantenimiento programado que recomienda el manual del propietario.

Por ejemplo, los modelos nuevos de Toyota incluyen de serie un plan de mantenimiento por dos años o 25,000 millas. Si quieres ampliar esa cobertura, puedes comprar un plan de mantenimiento prepagado que la extiende hasta cinco años.

BMW ha sido una de las pocas marcas de lujo que ofrece mantenimiento incluido de serie. Desde 2017, todos sus modelos nuevos, ya sean comprados o arrendados, incluyen un plan de mantenimiento programado por tres años o 36,000 millas, lo que ocurra primero. El plan cubre “consumibles” como el aceite del motor y el líquido de frenos, además de las bujías y varios filtros. Por un costo adicional, puedes extender esa cobertura por dos años más o hasta 39,000 millas.

BMW también ofrece un plan de mantenimiento prepagado para autos nuevos que cubre piezas de desgaste, como las pastillas de freno, las escobillas de los limpiaparabrisas y el embrague de los autos con transmisión manual. Los propietarios pueden ampliar esa cobertura por hasta cuatro años adicionales.

En agosto de 2025, Audi anunció que todos sus modelos nuevos incluirán hasta tres servicios de mantenimiento programado durante los primeros tres años o 30,000 millas, lo que ocurra primero, además de un cambio de líquido de frenos. Al igual que BMW, Audi permite extender la cobertura hasta las 120,000 millas.

De forma similar, todos los Nissan nuevos incluyen Nissan Maintenance Care, que cubre hasta tres cambios de aceite durante los primeros dos años o 24,000 millas, lo que ocurra primero. Nissan también ofrece el plan de mantenimiento prepagado Security+Plus, con distintas opciones: desde planes que cubren únicamente cambios de aceite y filtro hasta otros que incluyen cambios de aceite, reemplazo del líquido de frenos, rotación de llantas y más.

Como sucede con cualquier contrato, es importante leer la letra pequeña. Algunos planes limitan el lugar donde puedes hacer el mantenimiento. Antes de comprar uno, asegúrate de entender qué tipo de plan estás adquiriendo, qué cubre y cuándo puedes usarlo.

También vale la pena comparar el precio del plan con el costo de pagar cada servicio por separado. Por ejemplo, si incluye tres cambios de aceite, averigua cuánto costaría cada uno individualmente. Si el plan te permite ahorrar dinero, puede ser una buena compra. Pero si cuesta lo mismo que pagar los servicios por separado —o si normalmente llevas tu auto a un taller independiente— probablemente no obtendrás ningún beneficio con un plan prepagado.

Lo que debes tener en cuenta antes de comprar un plan de mantenimiento prepagado

Puedes incluir el costo del plan en el préstamo del auto y pagarlo junto con la mensualidad. Sin embargo, eso significa que también pagarás intereses por el plan. Si puedes, es mejor pagarlo por separado y de una sola vez.

Aunque el concesionario te presione para decidir en ese momento, no tienes que comprar el plan el mismo día que adquieres el auto. En la mayoría de los casos, puedes agregarlo más adelante.

Puedes comprar un plan en cualquier concesionario, no solo en el concesionario donde compraste el vehículo. Además, puedes negociar el precio de estos planes. Eso significa que puedes pedirle a tu concesionario local que iguale el precio de otro concesionario, tal como lo harías al negociar el precio de un auto nuevo.

Algunos planes pueden transferirse al nuevo propietario si vendes el auto antes de que termine la cobertura. Confirma si esa opción está disponible antes de comprarlo.

Los planes respaldados por el fabricante son válidos en cualquier concesionario autorizado de la marca, algo útil si te mudas. Pero si el concesionario más cercano queda lejos, el mantenimiento puede resultar menos conveniente.

Los concesionarios utilizan piezas originales del fabricante (OEM) y el aceite de motor recomendado por la marca.

Algunos planes cuestan más que pagar el mantenimiento directamente en el concesionario. Pregunta cuánto cuesta cada servicio por separado para saber si el plan realmente vale la pena.

Los planes ofrecidos por compañías independientes pueden limitar los talleres donde puedes realizar el mantenimiento.

Por lo general, los planes prepagados no cubren el reemplazo de frenos, llantas ni escobillas de los limpiaparabrisas.

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