OnePlus dice adiós a Estados Unidos y confirma lo que todos temían

OnePlus acaba de confirmar lo que dejará de vender nuevos smartphones en Estados Unidos. Para los millones de fans que defendieron a capa y espada sus “flagship killers” frente a Samsung y Apple, la noticia cae como un balde de agua fría, pero no significa que tu OnePlus actual quede abandonado de la noche a la mañana.

OnePlus confirma su salida de EE.UU.

Después de meses de filtraciones y desmentidos oficiales, la compañía finalmente puso las cartas sobre la mesa y admitió lo que hasta hace poco solo eran rumores de medios especializados. La firma explicó a The Verge que la decisión responde a un “ajuste proactivo de la estrategia global” dentro de Oppo, su empresa matriz, y que no habrá más lanzamientos de celulares, tablets ni wearables en territorio estadounidense ni canadiense.

Este movimiento llega en un contexto donde la escasez de chips de memoria disparó los costes de producción hasta un 30% desde 2025, algo que golpeó especialmente a marcas chinas como OnePlus que competían con márgenes ya bastante ajustados. Detrás de esta jugada también está la intención de Oppo de reorganizar sus marcas y darle más protagonismo a Realme en ciertos mercados occidentales.

Cómo afecta esto a los usuarios en la práctica

Si tienes un OnePlus 15, un OnePlus 13 o cualquier otro modelo reciente, la buena noticia es que tu teléfono seguirá funcionando exactamente igual que hasta ahora. La compañía aseguró que mantendrá las actualizaciones de software, los parches de seguridad y el servicio de garantía hasta que cada dispositivo llegue al final de su ciclo de vida oficial. Eso significa que nadie se va a quedar de la noche a la mañana con un celular “abandonado”, aunque sí es cierto que la comunidad online de OnePlus cerrará oficialmente el 16 de agosto de 2026 para dar paso a un nuevo servidor de Discord como canal de comunicación.

Lo que sí cambiará de manera importante es el software que corre por dentro. OxygenOS, el sistema que definió la identidad de OnePlus durante más de una década por ser ligero y cercano al Android puro, empezará a ser reemplazado por ColorOS, la capa de personalización de Oppo que ya usan más de 740 millones de personas en el mundo. La transición será opcional para los modelos elegibles, según la propia empresa, aunque todavía no se sabe con exactitud qué dispositivos quedarán fuera de esta migración ni las fechas concretas.

Para quienes estaban pensando en comprar un OnePlus nuevo, el golpe es más directo. El stock que queda en tiendas se está liquidando a toda velocidad y, una vez se agote, no habrá reposición ni nuevos modelos disponibles para el público estadounidense. En otras palabras, si querías un OnePlus 15R, más te vale apurarte porque después de esto la marca simplemente desaparece de las góndolas.

Lo que sigue sin cambios para los clientes actuales

A pesar del revuelo, hay varios aspectos que permanecen intactos y eso vale la pena resaltarlo. Los derechos del consumidor y las garantías vigentes se mantienen sin ningún tipo de modificación, según lo confirmó la propia OnePlus en su comunicado oficial. El soporte técnico, la atención al cliente y los canales de asistencia existentes seguirán operando con normalidad para atender consultas y problemas de hardware. Tampoco cambia nada respecto a la experiencia de uso diaria mientras el usuario no decida actualizar a ColorOS, así que el rendimiento y las funciones que ya conoces seguirán ahí.

Vale la pena mencionar que este cierre no es exclusivo de Estados Unidos, porque Europa recibe el mismo trato y quedará sin nuevos lanzamientos de la marca. China sigue siendo el único territorio donde OnePlus continuará operando con total normalidad y como marca independiente, mientras que India podría sumarse a la lista de mercados descontinuados durante 2027 según reportes de Bloomberg.

Con Oppo tomando el control total de la narrativa y Realme ocupando parte del espacio dejado, lo que queda claro es que el capítulo de OnePlus como “flagship killer” independiente en Occidente llegó a su fin, aunque tu teléfono actual todavía tiene cuerda para rato.

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