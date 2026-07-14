OnePlus podría decir adiós a Estados Unidos y Europa esta misma semana

OnePlus podría estar viviendo sus últimas semanas como marca activa en Occidente, y los rumores que apuntaban a esto desde hace meses ahora suenan más fuertes que nunca. Se espera que la compañía confirme oficialmente su retirada de Estados Unidos y Europa en cuestión de días.

Qué dicen los rumores esta semana

Los reportes más recientes indican que el anuncio podría llegar tan pronto como esta misma semana, algo que le pondría fin a meses de especulación sobre el futuro de la marca en Occidente.

Según estas filtraciones, OnePlus mantendría el soporte técnico y las actualizaciones de software para los teléfonos que ya están en manos de los usuarios, pero dejaría de vender nuevos dispositivos en esas regiones. La jugada no es del todo sorpresiva si consideramos que la marca lleva perdiendo identidad propia frente a OPPO desde hace tiempo, y todo parece indicar que esta absorción de operaciones sería el capítulo final de ese proceso.

Meses de señales que apuntaban hacia esto

La historia detrás de esta posible salida no nació de la nada, sino que se ha ido construyendo desde marzo, cuando el filtrador Yogesh Brar soltó la bomba de que OnePlus cerraría operaciones en determinados mercados globales, sin nombrar directamente a ningún país pero dejando claro que no eran buenas noticias para los clientes de EE.UU., Reino Unido y la Unión Europea.

Después llegaron más pistas, como despidos en la división europea y una reducción drástica de actividad en redes sociales, con la cuenta de OnePlus Europe sin publicar nada desde julio de 2025.

En abril, la compañía llegó incluso a confirmar públicamente que estaba evaluando su estrategia en la región tras una ola de salidas dentro de su equipo, lo que fue leído por muchos como una admisión indirecta de que algo grande se estaba cocinando.

Por qué China e India son la nueva prioridad

Todo indica que el plan de fondo es simple: concentrar los recursos en China e India, los dos mercados donde OnePlus todavía es competitiva y donde genera la mayor parte de sus ventas.

Esta decisión llegaría acompañada de una integración más profunda con realme, una alianza que ya se venía gestando desde abril y que responde, según reportes, a pérdidas financieras importantes en mercados internacionales como Europa y Estados Unidos. De confirmarse, los próximos lanzamientos como el OnePlus 16 o el OnePlus 17 podrían simplemente no llegar de forma oficial a suelo europeo o estadounidense, algo que marcaría un antes y un después para una marca que en su momento se ganó fama de “flagship killer” gracias justamente a su fuerte presencia en esos mercados.

Vale la pena tener presente que, hasta el momento de escribir esto, OnePlus no ha emitido ninguna confirmación oficial, y el propio CEO Pete Lau había asegurado a comienzos de año que la empresa no estaba en peligro de desaparecer, aunque sin aclarar qué pasaría región por región.

Aun así, la acumulación de señales (despidos, silencio en redes, evaluación estratégica confirmada y filtraciones consistentes desde múltiples fuentes) hace que esta vez el rumor pese distinto, y todo apunta a que la respuesta definitiva llegará en muy poco tiempo.

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