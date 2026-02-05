OnePlus 16: el rumor de 9,000 mAh que lo pondría por encima de todos los tope de gama

Aunque todavía falta bastante para ver el próximo buque insignia de OnePlus, el OnePlus 16 ya empieza a colarse en conversaciones y filtraciones con un dato que, si se confirma, cambiaría por completo el “pitch” del teléfono con una batería de alrededor de 9,000 mAh.

Para muchos eso suena a número inflado, pero aquí viene lo interesante y es que esa cifra está peligrosamente cerca de la batería de una tablet como el OnePlus Pad 2, que se lista con 9,510 mAh, así que la promesa sería una autonomía casi “de otro formato” en un smartphone premium.

El rumor que lo cambia todo: 9,000 mAh en un OnePlus

Según lo que se está comentando, OnePlus estaría preparando una “batería Glacier de nueva generación” con una capacidad cercana a 9,000 mAh para el OnePlus 16. Si te quedas solo con el número, podrías pensar “ok, más batería”, pero el contexto lo vuelve noticia grande.

OnePlus viene apostando fuerte el tema energético y eso quedó demostrado con el OnePlus 15 que cuenta con 7,300 mAh (construcción de doble celda de carbono-silicio) y con carga rápida de hasta 120W por cable, además de 50W inalámbrica. Es decir, no es que OnePlus estuviera “flojo” en batería; aun así, el salto a ~9,000 mAh sería un cambio de estrategia total, como diciendo “Esta vez la autonomía no es un punto más, es el punto”.

En 2026 el mayor dolor de cabeza de mucha gente no es la cámara, ni el brillo máximo, ni siquiera si el procesador saca 100 puntos más en benchmarks. Es algo mucho más básico como lo es la batería. Porque puedes tener el móvil más potente del mundo, pero si a media tarde ya estás cazando enchufes, power banks o el cargador en la mochila, el “premium” se siente menos premium.

¿Por qué 9,000 mAh es una barbaridad?

Aquí es donde el OnePlus Pad 2 sirve como referencia perfecta para aterrizar la idea. En las especificaciones oficiales, el OnePlus Pad 2 aparece con una batería de 9,510 mAh. Una tablet puede permitirse una batería así por espacio interno y por su propio uso (pantalla grande, consumo distinto), pero ver un smartphone acercándose a esos números es otra liga.

¿Qué significa esto en el día a día? Sin prometer cifras exactas (porque dependerá del chip, la pantalla, la eficiencia del sistema, la señal, el brillo, etc.), un teléfono con 9,000 mAh apunta a escenarios mucho más relajados en los que es posible terminar el día con margen real, aguantar jornadas largas de cámara y redes sin ansiedad, o incluso pensar en “dos días” para ciertos perfiles. Y si OnePlus consigue eso sin sacrificar demasiado grosor o peso, estaríamos ante un argumento de compra súper claro para un público amplio, que es justo lo que suele funcionar bien en Google Discover: un beneficio simple, masivo y entendible en una línea.

Además, hay otro detalle que vuelve esta historia más creíble y es que se habla de tecnologías de batería más avanzadas (como la química carbono-silicio que se menciona para generaciones recientes) que permiten aumentar capacidad sin que el tamaño se dispare en la misma proporción que antes. O sea, no es “magia”: es evolución de materiales, empaque interno y optimización.

Qué más se comenta del OnePlus 16 y cuándo podríamos verlo

Lo de la batería es el titular, sí, pero no sería lo único llamativo del OnePlus 16. En el mismo flujo de rumores, también se menciona una posible cámara de 200 MP, aunque por ahora no queda claro si sería para el sensor principal o si OnePlus lo usaría para un telefoto más ambicioso. Y, por si fuera poco, también se habla de una pantalla con tasa de refresco de al menos 200 Hz, un dato que suena a “modo gamer” total (aunque habrá que ver si eso se traduce en beneficios reales fuera de escenarios muy específicos).

Sobre el calendario, lo que se indica es que el OnePlus 16 se esperaría para el cuarto trimestre de 2026, así que sí: todavía falta “casi un año” y estamos en fase de señales tempranas, no de confirmaciones. Eso importa porque, de aquí al lanzamiento, pueden cambiar capacidades finales, nombres comerciales e incluso el enfoque del producto.

Aun así, el hecho de que empiecen a sonar estos detalles con tanta fuerza dice algo y es que OnePlus podría estar preparando un flagship cuya carta más agresiva sea la autonomía, no solo la carga rápida o el rendimiento. Y si realmente aterriza una batería cercana a 9,000 mAh, con el antecedente del OnePlus Pad 2 rondando los 9,510 mAh, estaríamos ante un teléfono capaz de ofrecer una independencia del cargador que no es común en la gama alta de la marca.

Sigue leyendo:

• OnePlus 15R: renueva su flagship killer con una batería que parece infinita

• OnePlus 15: Potencia, IA y el adiós al alert slider en el nuevo tome de gama de Android

• OnePlus presentó su nuevo teléfono y la capacidad de su batería deja en ridículo a la del iPhone: ¿Será capaz de vencerlo en autonomía?