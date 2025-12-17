OnePlus 15R: renueva su flagship killer con una batería que parece infinita

El OnePlus 15R llega para cerrar el año como el nuevo flagship killer de la marca china: un gama alta pensado para exprimir al máximo los juegos y el uso diario, pero sin obligarte a pagar lo que cuesta un ultra premium.

Mantiene el ADN de los modelos más caros de OnePlus y la compañía lo coloca como su “value flagship” para 2026 bajo el lema “Power On. Limits Off.”, y no en vano es $200 dólares más económico que su hermano mayor.

Diseño, pantalla y colores del OnePlus 15R

El OnePlus 15R se ve y se siente como un gama alta moderno: módulo de cámara circular colocado a 45 grados desde la esquina trasera, logo centrado y un marco de aluminio totalmente plano que da muy buena sensación de solidez cuando lo tienes en la mano. En la parte trasera usa vidrio con acabado suave y ligeramente brumoso, disponible en los colores Charcoal Black y Mint Breeze, ideales si buscas un look sobrio o un toque de color sin caer en diseños estridentes.

En el frontal manda una pantalla LTPS AMOLED de 6.83 pulgadas con resolución 1.5K (2800×1272), brillo máximo de 1,800 nits y una tasa de refresco adaptativa de hasta 165 Hz, que está claramente pensada para gaming y para que todo se vea extremadamente fluido, desde redes sociales hasta shooters competitivos. La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass 7i y bajo ella se esconde un lector de huellas ultrasónico, más rápido y preciso que los sensores ópticos típicos, y colocado en una zona cómoda de la pantalla para desbloquear el teléfono sin tener que buscar el punto exacto.

El apartado de resistencia es otro de los grandes argumentos de este modelo: el OnePlus 15R presume de cuatro certificaciones IP (IP66, IP68, IP69 e IP69K), algo que muy pocos teléfonos ofrecen, incluso costando más. En la práctica esto significa protección contra polvo, inmersión en agua hasta 1,5 metros durante 30 minutos y chorros de agua a alta presión e incluso caliente, así que puedes estar relativamente tranquilo si cae al fregadero, si te sorprende la lluvia o si terminas con salpicones en una fiesta en la alberca.

Rendimiento, batería y software: pensado para exprimirlo

Por dentro, el OnePlus 15R no se guarda nada: estrena el Snapdragon 8 Gen 5, junto a 12 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 en variantes de 256 GB y 512 GB. Según los datos de OnePlus, este procesador ofrece hasta un 36% más de rendimiento en CPU y un 11% más de potencia gráfica frente a la generación anterior, además de mejoras importantes en tareas de inteligencia artificial, así que va sobrado para juegos pesados, edición rápida de video, multitarea intensa y todo lo que se te ocurra.

Para que esa potencia no convierta el teléfono en un horno, la marca monta un sistema de refrigeración Cryo Velocity 360°, con una cámara de vapor de 5,704 mm², aerogel bajo la pantalla y una capa de grafito en la parte trasera. Se suma un giroscopio de alta precisión, un chip de respuesta táctil a 3,200 Hz y un chip dedicado para el Wi‑Fi, pensados para que en shooters, MOBAs o battle royales tengas menor retardo táctil y una conexión más estable, incluso con paredes de por medio.

La batería es uno de los puntos estrella: el OnePlus 15R integra una batería de 7,400 mAh, la más grande que ha usado OnePlus hasta la fecha, basada en tecnología Silicon Nanostack con alto contenido de silicio en el ánodo para aumentar la densidad energética y diseñada para conservar al menos el 80% de su capacidad después de cuatro años de uso. Soporta carga SUPERVOOC de 55 W incluida en la caja y hasta 80 W con un cargador GaN opcional, así que con unos minutos de enchufe puedes recuperar una buena parte de la batería, incluso tras una sesión larga de juegos o streaming.

La propia marca asegura que este modelo ostenta el título del teléfono con mayor capacidad de batería del mercado en Estados Unidos y Canadá, reforzando su imagen de móvil que “no se rinde” en jornadas largas.

En el apartado de software, llega con OxygenOS 16 basado en Android 16, manteniendo la filosofía de sistema rápido, limpio y sin demasiada carga extra, pero sumando funciones de OnePlus AI como Plus Mind (integrada con Google Gemini), AI Writer, AI Recorder, AI Portrait Glow y AI Scan. Estas herramientas permiten guardar lo que ves en pantalla con un gesto, generar resúmenes, gestionar mejor tus notas, transcribir reuniones o entrevistas y mejorar retratos y documentos escaneados, todo sin salir del ecosistema del teléfono. OnePlus promete 4 años de actualizaciones de sistema y 6 años de parches de seguridad para el 15R, algo clave si planeas quedarte con el mismo equipo varios años.

Precio y disponibilidad del OnePlus 15R

En precio y disponibilidad para Estados Unidos, el OnePlus 15R se ofrecerá en:

Versión de 12 GB + 256 GB por $699.99 dólares , disponible en Charcoal Black y Mint Breeze .

por , disponible en y . Versión de 12 GB + 512 GB por $799.99 dólares, exclusiva en Charcoal Black.

OnePlus informó que el equipo ya se encuentra disponible en preventa a través de su sitio web y que las ventas abiertas iniciarán a partir del 8 de enero de 2026 en OnePlus.com y Best Buy, mientras que Amazon se sumará más adelante. Además, la marca acompañará el lanzamiento con regalos (como Buds o funda) tal y como es costumbre con cada nuevo lanzamiento.

El OnePlus 15R se perfila como una opción muy interesante para quien prioriza batería enorme, rendimiento alto, buena pantalla y mucha resistencia, sin querer pagar el precio completo de un ultra flagship. Si valoras más la autonomía, el gaming y la experiencia general que tener un telefoto dedicado y todos los extras del modelo tope de gama, este cierre de año de OnePlus pinta como una de las alternativas más sólidas para estrenar celular potente en Estados Unidos.

