OnePlus Mind Space: la IA que convierte tu teléfono en el asistente que soñabas

Mind Space es la nueva función de inteligencia artificial de OnePlus integrada en OxygenOS 16 y pensada para centralizar todo lo que ves y consideras importante en el móvil, sin instalar nada extra ni depender solo de apps externas. Llega a un buen número de modelos con la actualización, pero en el OnePlus 15 viene activada de fábrica junto con OxygenOS 16, convirtiéndose en uno de los grandes argumentos del nuevo flagship.

La promesa es clara: tu teléfono se convierte en un “segundo cerebro” que recuerda contenido, lo organiza con IA y lo conecta con Google Gemini para pasar de información suelta a acciones reales.

¿Qué es Mind Space?

Mind Space es, en esencia, un espacio inteligente donde se guarda y organiza todo aquello que capturas o marcas como relevante: textos, imágenes, enlaces, notas, carteles, ideas rápidas, con una capa de IA que entiende el contexto y no solo apila archivos.

Forma parte de Plus Mind, la “inteligencia personal” de OnePlus que analiza lo que hay en pantalla y lo manda a este hub llamado Mind Space, en lugar de obligarte a llenar la galería con capturas o a ir copiando y pegando en diferentes apps.

La gracia es que la IA no solo guarda, sino que resume, etiqueta, agrupa por temas y hace que encontrar después esa info sea mucho más rápido, algo clave cuando tu móvil se ha convertido en tu herramienta principal de trabajo, estudio y ocio.

Funciones de Mind Space en OxygenOS 16

A nivel práctico, OxygenOS 16 permite enviar contenido a Mind Space con gestos rápidos como el deslizamiento de tres dedos o usando la nueva tecla física Plus Key, que puedes asignar para capturar lo que tienes en pantalla y guardarlo directamente en este espacio inteligente.

Desde ahí, la IA es capaz de leer la información, extraer datos clave como fechas u horarios de un póster, sugerirte crear un evento en el calendario o convertir un texto largo en un resumen digerible, y además conectar todo esto con Google Gemini para que el asistente genere planes, listas o ideas usando solo lo que tú ya guardaste.

Alrededor de Mind Space, OnePlus ha montado toda una “suite de productividad con IA” que incluye herramientas como AI Writer para redactar y estructurar contenido, funciones de mapas mentales y gráficos, y AI Scan para usar la cámara como escáner que convierte documentos o pizarras en PDFs claros y editables, todo pensado para alimentar y aprovechar mejor la información que vive en ese hub central.

Mind Space y el OnePlus 15: IA nativa que cambia tu uso diario

Lo interesante es que Mind Space no es una app que instalas y ya, sino una integración nativa de IA en todo el sistema, algo que se nota especialmente en el OnePlus 15, que estrena OxygenOS 16 de serie y se apoya en este motor para mostrar funciones contextuales en distintas partes de la interfaz. En el día a día esto se traduce en cosas muy concretas: puedes guardar un reportaje entero con un gesto, dejar que Mind Space lo resuma, etiquete la URL y los datos clave, y luego usar AI Writer o Gemini para convertir ese material en un guion, un hilo para redes o un plan de viaje, sin salir de las herramientas que trae el sistema.

OnePlus ha confirmado que esta combinación de Mind Space y la integración profunda con Gemini irá llegando a sus dispositivos flagship con OxygenOS 16, empezando por el OnePlus 15, con el objetivo de ofrecer una IA más personal, siempre accesible desde el propio sistema y con nuevas capas de seguridad como su nube de computación privada para proteger los datos que se procesan y sincronizan.

