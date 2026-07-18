Del susto a la gloria: Cruz Azul esquiva la ‘cruzazuleada’ en el estreno de su título

El Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, fue de lo sublime a lo ridículo y viceversa para impedir la primera gran tragedia en el estreno de su corona. La Máquina Celeste le arrebató una espectacular victoria 2-3 al Atlético San Luis en un encuentro donde pasaron de perdonar una goleada a remontar en el último suspiro.

? ¡REMONTADA DEL CAMPEÓN! ?? ¡REMONTÓ EL CRUZ AZUL! ?? ¡Doblete y Jeremy Márquez es el héroe de La Máquina! ??#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/BsZB7EiMN7 — TUDN USA (@TUDNUSA) July 18, 2026





El “harakiri” cementero en la primera mitad



La escuadra dirigida por Joel Huiqui pagó caro su falta de contundencia en la primera mitad, desperdiciando por lo menos tres opciones claras de gol. Dos de ellas pasaron por los pies de Carlos Rodolfo Rotondi —el héroe vigente de los celestes en la obtención de la décima estrella—, quien incluso estrelló un remate en el larguero.

? ¡LO EMPATÓ LA MÁQUINA! ?? ¡LO EMPATÓ EL CAMPEÓN! ?? ¡Precioso centro de Luka Romero y Jeremy Márquez pone el 2-2! ??#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/S7l2qQE4ea — TUDN USA (@TUDNUSA) July 18, 2026



La otra pifia monumental llegó por cuenta del refuerzo nigeriano Christian Ebere, quien dejó escapar un gol cantado en el área chica al no definir correctamente un balón cómodo. Cruz Azul perdonó y dejó vivir a unos locales que no tendrían piedad en el complemento.



Cinco minutos de pesadilla potosina



En el amanecer del segundo tiempo, el Atlético San Luis le propinó un tremendo nocaut de vestidor a los campeones. Apenas al minuto 46, el francés Sébastien Salles-Lamonge prendió un balón de volea para abrir el marcador. Solo cuatro minutos después, al 50′, el español Rafa Llorente aprovechó una falta de comunicación en la zaga cementera para batir a Kevin Mier con un disparo cruzado y poner el 2-0 parcial.

? ¡PENAAAAAL PARA LA MÁQUINA! ?? El VAR llama al árbitro y el Toro Fernández NO FALLA desde los 11 pasos ??#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/sJ9Z7yi1X2 — TUDN USA (@TUDNUSA) July 18, 2026



Con el agua hasta el cuello, los fantasmas del pasado aparecieron en el Estadio Alfonso Lastras; la sombra de una nueva “cruzazuleada” y el abollamiento prematuro de la corona comenzaban a sentirse en territorio potosino.



El banquillo al rescate y el show de Jeremy Márquez



Para evitar el desastre, el cuerpo técnico echó mano de su extenso plantel e hizo ingresar a Gabriel “Toro” Fernández y Luka Romero. El revulsivo fue inmediato. Al minuto 63, tras una revisión del VAR por una falta sobre Paradela, el “Toro” Fernández ejecutó de forma impecable un penal para acortar distancias e iniciar la rebelión celeste.

? ¡LLEGÓ EL SEGUNDO DEL SAN LUIS! ?? ¡Minutos de locura y Llorente pone el 2-0 ante el CAMPEÓN de la Liga MX! ????#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/iqhDo9U5YE — TUDN USA (@TUDNUSA) July 18, 2026



La épica se consumó gracias a Ángel Jeremy Márquez. El mediocampista tapatío se vistió de héroe absoluto: primero al minuto 81, firmando el empate tras una asistencia de Romero, y posteriormente al 90+3′, empujando un balón agónico para sellar el 2-3 definitivo.

? ¡ESTÁS LOCO, SALLES-LAMONGE! ?? ¡ENFERMO GOLAZO DEL SAN LUIS! ?? ¡JORNADA 1 Y YA TENEMOS EL GOL DEL TORNEO! ????#TuLigaLateAqui pic.twitter.com/jzNbLdhe5i — TUDN USA (@TUDNUSA) July 18, 2026

Con este triunfo de auténtico campeón, Cruz Azul sumó sus primeros tres puntos del certamen y demostró que la jerarquía de su plantilla está intacta.

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