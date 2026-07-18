Del susto a la gloria: Cruz Azul esquiva la ‘cruzazuleada’ en el estreno de su título
Atlético San Luis tuvo en la lona al campeón Cruz Azul con un claro 2-0, pero no supo mantener el ritmo y permitió que la Máquina evitara la cruzazuelada 2-3
El Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, fue de lo sublime a lo ridículo y viceversa para impedir la primera gran tragedia en el estreno de su corona. La Máquina Celeste le arrebató una espectacular victoria 2-3 al Atlético San Luis en un encuentro donde pasaron de perdonar una goleada a remontar en el último suspiro.
El “harakiri” cementero en la primera mitad
La escuadra dirigida por Joel Huiqui pagó caro su falta de contundencia en la primera mitad, desperdiciando por lo menos tres opciones claras de gol. Dos de ellas pasaron por los pies de Carlos Rodolfo Rotondi —el héroe vigente de los celestes en la obtención de la décima estrella—, quien incluso estrelló un remate en el larguero.
La otra pifia monumental llegó por cuenta del refuerzo nigeriano Christian Ebere, quien dejó escapar un gol cantado en el área chica al no definir correctamente un balón cómodo. Cruz Azul perdonó y dejó vivir a unos locales que no tendrían piedad en el complemento.
Cinco minutos de pesadilla potosina
En el amanecer del segundo tiempo, el Atlético San Luis le propinó un tremendo nocaut de vestidor a los campeones. Apenas al minuto 46, el francés Sébastien Salles-Lamonge prendió un balón de volea para abrir el marcador. Solo cuatro minutos después, al 50′, el español Rafa Llorente aprovechó una falta de comunicación en la zaga cementera para batir a Kevin Mier con un disparo cruzado y poner el 2-0 parcial.
Con el agua hasta el cuello, los fantasmas del pasado aparecieron en el Estadio Alfonso Lastras; la sombra de una nueva “cruzazuleada” y el abollamiento prematuro de la corona comenzaban a sentirse en territorio potosino.
El banquillo al rescate y el show de Jeremy Márquez
Para evitar el desastre, el cuerpo técnico echó mano de su extenso plantel e hizo ingresar a Gabriel “Toro” Fernández y Luka Romero. El revulsivo fue inmediato. Al minuto 63, tras una revisión del VAR por una falta sobre Paradela, el “Toro” Fernández ejecutó de forma impecable un penal para acortar distancias e iniciar la rebelión celeste.
La épica se consumó gracias a Ángel Jeremy Márquez. El mediocampista tapatío se vistió de héroe absoluto: primero al minuto 81, firmando el empate tras una asistencia de Romero, y posteriormente al 90+3′, empujando un balón agónico para sellar el 2-3 definitivo.
Con este triunfo de auténtico campeón, Cruz Azul sumó sus primeros tres puntos del certamen y demostró que la jerarquía de su plantilla está intacta.
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