La drástica decisión de Emilio Azcárraga que salvó el acuerdo de Cruz Azul con el Estadio Azteca



La “Máquina Celeste” de Cruz Azul, actual campeón de la Liga MX, finalmente sí jugará en el Estadio Banorte (Azteca) durante el Torneo Apertura 2026 en una decisión que se dio después de complicadas negociaciones.

Esto ocurre luego de que la directiva de Grupo Ollamani reconsiderara su postura de modificar el acuerdo original que los celestes habían firmado previamente con el empresario Emilio Azcárraga Jean.

La Liga BBVA MX informa: pic.twitter.com/wZLz2KPnJr — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) July 17, 2026



Tras intensos rumores sobre una reconciliación contractual, la Liga MX publicó el comunicado oficial que confirma que los cementeros mantendrán el Coloso de Santa Úrsula como su casa, permitiendo que disputen ahí su próximo encuentro como locales ante el Puebla.



Las condiciones que exigió la Máquina



El comunicado emitido por la Liga BBVA MX detalló que el club solicitó dejar sin efecto el proceso que ya habían iniciado para cambiar de sede:



“El Club Cruz Azul informó a la LIGA BBVA MX que llegó a un acuerdo para utilizar el Estadio Banorte, sede registrada por el Club… Derivado de lo anterior, el Club solicitó dejar sin efecto el proceso iniciado para el cambio de sede de sus encuentros, tanto para el Estadio Ciudad de los Deportes durante el presente torneo, como para el Estadio La Corregidora en la siguiente jornada”.



Con este movimiento, las condiciones regresaron a los términos pactados desde un inicio. Cruz Azul mantendrá el control de su propia empresa de boletaje, la administración de los insumos y esquilmos vendidos dentro del estadio, la operación de su cuerpo de seguridad privado y el respeto a los porcentajes acordados sobre las taquillas.



La intervención de Emilio Azcárraga



La crisis comenzó cuando Grupo Ollamani intentó modificar de forma unilateral varios puntos del contrato original, lo que provocó que Cruz Azul amagara con abandonar el inmueble mundialista.

Sin embargo, fuentes extraoficiales señalan que Emilio Azcárraga Jean, dueño de Televisa y CEO de Grupo Ollamani, intervino directamente.

El empresario sostuvo una reunión de emergencia con el personal ejecutivo de la administradora para sugerir la reconsideración de su postura y evitar la pérdida de un inquilino tan importante.

CRUZ AZUL AL AZTECA

El Azteca y Cruz Azul hacen las paces se ponen de acuerdo y La Maquina jugará en el Azteca. pic.twitter.com/8dOiIaOLMG — david medrano felix (@medranoazteca) July 17, 2026



De esta forma, ambas partes limaron asperezas. Cruz Azul evitará mudarse al Estadio de la Ciudad de los Deportes —el cual seguía bajo remodelaciones— y dispondrá de un escenario con todas las comodidades de cara a la búsqueda de su bicampeonato.

Las charlas avanzaron porque a ambas partes les convenía el acuerdo, un poco más del lado de Ollamani, porque dicha empresa garantiza la captación de los recursos que la Máquina le dejará por arrendamiento fijo y de este modo evita una pérdida de ingresos.

ACUERDO PRÁCTICAMENTE CERRADO CON EL BANORTE ?



Cruz Azul ya está retirando trabajadores del Ciudad de los Deportes y alista su regreso al Azteca.



Cruz Azul jugará en el mejor estadio del mundo. pic.twitter.com/SzyVziNEZ6 — Adrián Esparza Oteo? (@A_EsparzaOteo) July 17, 2026

Asimismo, es importante recalcar que ese contrato de arrendamiento con el Estadio Ciudad de los Deportes no fue firmado por la Máquina, por lo que no habrá alguna penalización. Mientras tanto, Cruz Azul debuta este viernes visitando al Atlético de San Luis.

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