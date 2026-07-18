Pronóstico del clima en Miami para este sábado 18 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este sábado 18 de julio indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 70% y se esperan nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 10.56 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura se quedará en 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 21 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

La sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 104ºF (40ºC) de máxima y 104ºF (40ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:40 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:14 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que el cielo estará cubierto con probabilidad de tormentas y lluvia. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 90 grados Fahrenheit (28 y 32 grados Celsius). ¿Quieres saber si mañana llueve en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 55%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses de mayores precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, si bien la humedad en los meses más calientes es muy alta lo que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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