Esperó a su expareja en el auto y la asesinó tras perseguirla en una tienda de Georgia

Las autoridades de Georgia mantienen una intensa búsqueda de Antwane Sintell Thurmond, de 45 años, señalado como el principal sospechoso del asesinato de su expareja, Tia Vidon Keith, de 44 años, quien fue atacada a tiros tras intentar escapar y pedir ayuda en una tienda de conveniencia en la ciudad de Gainesville.

La Oficina del Sheriff del Condado de Hall informó que Thurmond enfrenta órdenes de captura por los cargos de asesinato con malicia, asesinato grave (felony murder) y agresión agravada por violencia doméstica. Hasta el momento, el sospechoso continúa prófugo y es considerado armado y peligroso.

De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió poco después de las 9:30 p.m. del jueves, cuando Keith llegó al establecimiento Subhanallah Food Mart para realizar unas compras.

Los investigadores sostienen que Thurmond, quien anteriormente convivió con la víctima, se encontraba oculto en el asiento del pasajero del automóvil de Keith cuando ella regresó al vehículo. En ese momento, presuntamente le disparó en varias ocasiones.

La víctima intentó refugiarse dentro de la tienda

Pese a las heridas, Keith logró salir del automóvil y corrió hacia el interior del negocio en busca de ayuda.

Según declaró el propietario de la tienda a la cadena WSB, las cámaras de vigilancia muestran a la mujer intentando llegar al área de los baños antes de desplomarse.

Las autoridades afirman que Thurmond la persiguió hasta el interior del establecimiento y, una vez que cayó al suelo, volvió a dispararle varias veces.

“La víctima murió en el piso de la tienda de conveniencia”, indicó la Oficina del Sheriff en un comunicado.

Tras el ataque, el sospechoso huyó en su propio vehículo. Un empleado del establecimiento llamó al 911. Ni el trabajador ni otro cliente que se encontraba en el lugar resultaron heridos.

El sospechoso continúa prófugo

Las autoridades informaron que ya localizaron el automóvil utilizado por Thurmond y registraron su residencia en el área metropolitana de Atlanta. Sin embargo, el hombre no ha sido encontrado.

El sospechoso es descrito como un hombre de 1,75 metros (5 pies y 9 pulgadas) de estatura, con un peso aproximado de 212 libras, cabello negro y ojos marrones.

Además, presenta varios tatuajes, entre ellos uno en el cuello con la inscripción “ROMANS 12:19”. También tiene una prótesis en la parte inferior de la pierna izquierda y camina con una ligera cojera.

La Oficina del Sheriff advirtió que Thurmond debe ser considerado armado y peligroso, por lo que pidió a la población no intentar confrontarlo y comunicarse con las autoridades si tiene información sobre su paradero.

Las personas que puedan aportar datos pueden llamar al 770-503-3232 o enviar información al correo electrónico intelrequest@hallcounty.org. También es posible realizar denuncias de manera anónima.

Familiares recuerdan a Tia Vidon Keith

Tia Vidon Keith era estilista profesional y propietaria de su propio salón de belleza, según la información publicada en su perfil de Facebook.

Su familia pidió que sea recordada por la persona que fue en vida y no únicamente por las circunstancias de su muerte.

“Recuerden su corazón, la clase de persona que era. Su sentido del humor, que era una persona dulce. Le gustaba verse bien, era muy glamurosa y siempre estaba dispuesta a ayudar a cualquiera. Tenía una familia que la amaba”, expresó su prima, Charlotte Sosebee, en declaraciones a WSB.

Las autoridades no han informado hasta el momento cuál habría sido el motivo del ataque, mientras la investigación continúa.

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