Pronóstico del tiempo en Miami para este lunes 20 de julio

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 20 de julio indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 91 grados Fahrenheit (33ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 83% y tendremos nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 11.18 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura alcanzará 82 grados Fahrenheit (28ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 19 y habrá nubes y claros. Las ráfagas de viento serán de 8.08 millas por hora.

La sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:13 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que se esperan pocas nubes. Las temperaturas se moverán entre los 82 y los 90 grados Fahrenheit (28 y 32 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 6%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos comprobar cada día nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Conforme a los informes del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede apreciar en la gráfica de abajo, los meses de Agosto y Septiembre son los meses con más volumen de agua en forma de precipitaciones.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Elk clima de Miami despierta muchas envidias en muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami es alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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