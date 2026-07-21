Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 21 de julio en México y los principales países

El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 21 de julio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.39 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.07 y 17.07 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en verde a un valor de 17.39 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.74 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa sin grandes variaciones tras el cierre de operaciones. Su cotización está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar regresa a su línea esperada que es cotizar en verde. Tras mantener el día previo al alza, hoy se promedió a 446.12 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantiene su tendencia estable y sus valores tras el cierre fueron de 58.02 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.39 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.74 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 446.12 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 58.02 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

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