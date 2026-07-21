Niña de 7 años rompe la ventana de un auto para escapar del calor extremo en Colorado; su abuelo fue arrestado

Una niña de siete años logró escapar de un automóvil que alcanzó temperaturas potencialmente mortales después de romper una de las ventanas con un mazo, en un incidente ocurrido en Thornton, Colorado, que terminó con el arresto de su abuelo, acusado de haberla dejado sola mientras realizaba compras.

El Departamento de Policía de Thornton informó que Eddie Espinoza, de 62 años, fue detenido la semana pasada por hechos ocurridos el 6 de julio, cuando presuntamente dejó a la menor dentro de un vehículo estacionado mientras ingresaba a un supermercado Walmart Neighborhood Market.

Según las autoridades, el incidente ocurrió alrededor de las 5:30 p.m., cuando la temperatura exterior rondaba los 90 grados Fahrenheit (32 °C).

La menor rompió una ventana para salir del vehículo

Cuando los agentes llegaron al lugar encontraron rota la ventana del lado del pasajero.

De acuerdo con la investigación, la propia niña utilizó un mazo que se encontraba dentro del automóvil para romper el vidrio y poder salir del vehículo.

Testigos que presenciaron la escena ayudaron a la menor a abandonar el automóvil y permanecieron con ella hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Una fotografía difundida por la policía muestra el amplio agujero en la ventana del vehículo, así como fragmentos de vidrio esparcidos tanto en el pavimento como en el interior del automóvil.

Las autoridades estiman que la temperatura dentro del vehículo pudo haber superado los 150 grados Fahrenheit (aproximadamente 66 °C) debido al intenso calor.

El abuelo enfrenta cargos por presunto abuso infantil

La menor recibió atención médica en el lugar y sufrió lesiones leves provocadas por los fragmentos de vidrio, informaron las autoridades.

Posteriormente, Eddie Espinoza fue arrestado después de que, según la policía, admitiera haber dejado sola a su nieta mientras realizaba compras en el supermercado.

El hombre enfrenta cargos por abuso infantil, aunque las autoridades no han informado la fecha en la que comparecerá ante un tribunal.

El caso ocurre en medio de nuevas alertas por muertes de niños en vehículos calientes

El incidente se produjo pocos días antes de otra tragedia ocurrida en Luisiana, donde un niño de tres años murió tras quedar atrapado dentro de un automóvil estacionado.

Según la investigación de ese caso, el menor ingresó por su cuenta a un vehículo sin seguro y no logró salir. Fue encontrado inconsciente aproximadamente 50 minutos después y falleció en un hospital.

De acuerdo con el National Safety Council (NSC), al menos 12 niños han muerto en Estados Unidos por golpes de calor dentro de vehículos en lo que va del año. La organización señala que en 2025 se registraron 31 fallecimientos por esta causa y que, en promedio, 37 menores de 15 años pierden la vida anualmente por permanecer en automóviles expuestos a altas temperaturas.

Las autoridades reiteran que nunca debe dejarse a un menor solo dentro de un vehículo, incluso por pocos minutos, debido a que la temperatura interior puede elevarse rápidamente hasta niveles letales.

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