Houston: pronóstico del tiempo para este miércoles 22 de julio

El clima en Houston, Texas, para este miércoles 22 de julio vendrá fundamentalmente nublado. Según la última información del parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 104 grados Fahrenheit (40ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 82 grados Fahrenheit (28ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 24 y 21 por ciento. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 115ºF (46ºC) de máxima y 115ºF (46ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer será a las 06:35 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 20:21 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 5.59 mph de máxima en el día y los 5.59 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. Para empezar, sus veranos son cálidos y sus inviernos suaves, con sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente confortable. Sin embargo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, principalmente en la temporada de huracanes.

La temperatura media en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

Al estar próxima al Golfo de México, la humedad de Houston tiende a ser alta. En concreto, la humedad relativa en Houston oscila entre el 50 y el 90%, lo que afecta la temperatura y a que esta se perciba más lata de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero a menudo puede verse afectada por la contaminación de las numerosas fábricas y refinerías de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que puede ser dañino para las personas con enfermedades respiratorias.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a vivir catástrofes naturales, como huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y pueden causar importantes daños y pérdidas de vidas humanas. Además, la ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su ubicación cerca del Golfo de México y a sus zonas bajas.

Finalmente, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos probables que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños importantes e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudadpara lo cual ya existen protocolos que se activan en caso de emergencia.

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