Capturan en Texas a mujer hispana que asesinó a su amiga hace 14 años con más de 100 puñaladas

Autoridades de Texas arrestaron a la mexicana Mayra Velásquez, de 42 años, acusada del asesinato de su amiga Irasema Chávez, un crimen ocurrido en enero de 2012 que permaneció sin resolverse durante más de una década hasta que nuevas técnicas de análisis de ADN permitieron identificar a la presunta responsable.

De acuerdo con la Policía de Arlington, Velásquez enfrenta un cargo de asesinato capital y permanece detenida sin derecho a fianza mientras continúa el proceso judicial.

El homicidio ocurrió el 20 de enero de 2012 en un complejo de departamentos de Arlington, donde Irasema Chávez, originaria de Allende, Nuevo León, fue encontrada sin vida con más de 100 heridas de arma blanca.

Desde el inicio de la investigación, las autoridades determinaron que no había señales de ingreso forzado, por lo que consideraron que la víctima probablemente conocía a su agresor.

Las investigaciones incluyeron el análisis de un video de vigilancia en el que se observaba a una persona ingresar al departamento la noche previa al crimen. Sin embargo, durante años no fue posible identificar al sospechoso.

El caso dio un giro en 2016, cuando investigadores obtuvieron un perfil genético a partir de sangre localizada en la escena del crimen.

Posteriormente, en 2024, la Policía de Arlington trabajó junto con el FBI utilizando genealogía genética investigativa, una herramienta que permitió desarrollar nuevas pistas hasta identificar a Mayra Velásquez como presunta responsable.

Según información difundida por Univision Dallas, Velásquez e Irasema Chávez eran amigas y ambas eran originarias de Nuevo León. Las autoridades no han revelado públicamente el móvil del crimen ni han detallado la relación que mantenían al momento de los hechos.

Tras obtener evidencia adicional derivada de la investigación genética, un juez emitió una orden de aprehensión y Velásquez fue detenida el pasado 17 de julio. Actualmente permanece recluida en la cárcel del condado de Tarrant en espera de las audiencias judiciales.

El caso es considerado uno de los ejemplos más recientes del uso de la genealogía genética para resolver homicidios que permanecieron sin esclarecer durante años, una técnica que ha cobrado relevancia en investigaciones de casos sin resolver en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

– Arrestan a un hombre de 79 años por un crimen sin resolver de 1981 gracias a el ADN en botellas de refresco.

– “Hice lo que hice”: Joven de Texas es arrestado luego de matar a su padre mientras dormía.