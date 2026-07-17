Arrestan a un hombre de 79 años por un crimen sin resolver de 1981 gracias a el ADN en botellas de refresco

Un hombre de 79 años fue arrestado en relación con un caso sin resolver de 1981, según informó el Departamento de Policía de Grapevine por medio de un comunicado de prensa.

Larry Dean Brown fue ingresado en el Centro Correccional del Condado de Tarrant acusado de asesinato intencional tras ser enviado de Colorado.

El arresto se realizó en relación con la muerte de Beverly Bruneau, de 35 años. El 13 de febrero de 1981, el novio de Bruneau regresó a casa del trabajo y la encontró muerta en el suelo de la sala, con un cable eléctrico alrededor del cuello y sangre en el rostro, según informaron The Fort Worth Star-Telegram, WFAA y CBS News, citando una declaración jurada de arresto.

Los investigadores de la época indicaron que la casa presentaba señales de forcejeo y observaron que Bruneau había sufrido múltiples lesiones. Posteriormente se determinó que Bruneau murió por estrangulamiento.

Los agentes se reunieron con Brown cuando visitaron su casa para hablar con su esposa, identificada como Thelma Brown, quien era la mejor amiga de Bruneau. En ese momento, Bruneau y Thelma eran copropietarios de una casa en Dallas que había sufrido daños por un incendio, según informaron los medios, citando la declaración jurada.

Brown está acusado de presionar a Bruneau para que firmara documentos de seguro fraudulentos con costos de reparación inflados.

Tras la negativa de Bruneau, Thelma supuestamente falsificó su firma en la documentación del seguro después de su muerte.

El caso permaneció sin resolver hasta que se reexaminaron las pruebas en 2010, cuando los investigadores identificaron el perfil de ADN de un hombre desconocido, pero no se encontró ninguna coincidencia en el Sistema Combinado de Índice de ADN (CODIS) del FBI, según los medios.

Cuando se reabrió el caso, los detectives colaboraron con la Oficina del Sheriff del Condado de Larimer en Colorado, donde Brown residía en ese momento, para obtener ADN de botellas de refresco encontradas en su basura.

Posteriormente, los detectives recibieron resultados que indicaban que no se podía descartar a Brown como la fuente de la sangre encontrada en el camisón de Bruneau, según informaron los medios.

“El arresto se produce tras una extensa investigación por parte de los detectives y representa un avance significativo en el caso”, declaró el Departamento de Policía de Grapevine.

“Como parte de la investigación en curso, se están realizando pruebas forenses adicionales, incluido un análisis de ADN confirmatorio. Los investigadores están a la espera de esos resultados antes de divulgar más detalles”.

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