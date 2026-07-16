Dentista de Texas es acusada tras la muerte de una niña de 4 años durante un procedimiento dental

Una dentista de Texas fue arrestada y acusada por la muerte de una niña de 4 años que falleció tras someterse a un procedimiento odontológico de rutina, el cual, según la investigación, no era necesario desde el punto de vista médico.

Chrishelle Hemphill, de 48 años, propietaria de la clínica Cuddle Kids Dental Care, fue detenida el miércoles en su consultorio de Fort Worth por el procedimiento realizado el pasado 1 de abril a Aithana Rodríguez-Arriaga.

Las autoridades la acusaron del delito de lesiones a un menor, un cargo por el que podría enfrentar hasta 20 años de prisión y una multa de hasta $10,000 dólares.

La menor murió por toxicidad de un analgésico

Según el informe de arresto, la niña recibió dosis excesivas de meperidina (Demerol), un analgésico opioide, además de otros dos sedantes y óxido nitroso.

La investigación determinó que la concentración de meperidina encontrada en el organismo de la menor fue de 793 nanogramos por mililitro, un nivel superior al rango terapéutico habitual para adultos, situado entre 200 y 500 nanogramos por mililitro.

El informe también sostiene que el medicamento fue administrado en dos ocasiones durante el procedimiento.

Tras presentar complicaciones, Hemphill inició maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) con la ayuda de otro odontólogo, pero la menor murió después de ser trasladada a un hospital.

La causa oficial de la muerte fue establecida como toxicidad por meperidina.

La cirugía no era necesaria, según especialistas

El procedimiento realizado buscaba corregir un frenillo lingual, una condición conocida popularmente como “tongue-tie”.

Sin embargo, tanto el pediatra que atendía habitualmente a la niña como un especialista en otorrinolaringología informaron a los investigadores que previamente habían evaluado a Aithana y concluyeron que no existían indicios para recomendar esa intervención.

Ese hallazgo forma parte de la investigación presentada por la Fiscalía.

De acuerdo con la orden judicial citada por medios locales, Hemphill manifestó a los investigadores que desconocía que la combinación de los medicamentos administrados podía resultar potencialmente mortal.

Asimismo, el expediente sostiene que utilizó un medicamento incorrecto durante los intentos de reanimación de la paciente.

El detective J. Spragins afirmó en el informe que la investigación reveló indicios de negligencia.

“A lo largo de esta investigación he aprendido, a partir de las declaraciones de Hemphill, de su personal y de profesionales médicos, que hubo una evidente negligencia por parte de Hemphill que condujo a la muerte de Aithana”, señaló.

En una campaña de recaudación de fondos organizada tras su fallecimiento, los familiares describieron a Aithana como una niña llena de alegría y amabilidad.

“Era una hermosa niña de cuatro años, llena de vida y bondad. Su presencia iluminaba cualquier lugar y llevaba alegría a todos los que la conocían”, expresaron.

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