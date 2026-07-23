Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 23 de julio en México y los principales países
Revisa en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y analiza cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.
El precio del dólar estadounidense este jueves 23 de julio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.53 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.2 y 17.2 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 17.53 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar mantiene el precio y la tendencia se sitúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.74 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua continúa en positivo tras el cierre de operaciones. El precio está este jueves en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar no experimentó cambios tendencia en su cotización de hoy. Tras mantener el día previo a la baja, hoy su valor es de 451.03 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 57.95 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 17.53 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.74 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 451.03 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 57.95 PESOS DOMINICANOS
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