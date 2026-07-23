iLe canta boleros ‘tóxicos’

El más reciente álbum de iLe, “Como las canto yo”, no solo es un homenaje a varios de los boleristas más reconocidos de Puerto Rico y Cuba. Es también una manera de darle un significado nuevo a canciones que en su momento fueron inspiradas por amores enfermizos o violentos.

Por ejemplo, uno de los temas del disco, “Regáñame”, del puertoriqueño Héctor Flores Osuna, dice en una de sus estrofas “Comprendo muy bien que te ofendí. Comprendo lo que has sufrido por mí. Por eso, por eso regáñame, pégame, mátame si quieres, corazón”.

Solo que, como dato curioso, nunca ha sido interpretada por una mujer, y es algo que iLe menciona justo antes de cantar este corte. Dice que cuando un hombre la canta, suena como una exageración, pero si la canta una mujer, “se vuelve algo distinto y bien real”.

“Hay unos boleros maravillosos de amor y todo sano y suena bien, pero este disco lo enfoqué más en boleros tóxicos”, dijo, “y también, como que de repente hay boleros que yo escucho y digo, ‘guau, qué manera de cantarlo, qué letra más fuerte’, y me voy en un viaje a esa época que yo nunca viví y que no tengo idea de cómo era, pero nada más yo imaginarme viviendo en esa época no sé cómo hubiese sobrevivido”.

La única canción inédita del disco es “No te detengas”, un tema escrito por la abuela materna de la cantante, una mujer que vio truncadas sus ilusiones de convertirse en artista precisamente por culpa del rígido sistema patriarcal de su época.

Se trata de una canción con letras cargadas de erotismo y bastante demarcada de las estrictas convenciones de la época. Pero iLe dice que, a pesar de todo, su abuela pudo realizarse en parte a través de los nietos. Además de iLe, sus hermanos Eduardo Cabra y René Pérez —ambos integrantes del grupo de música urbana Calle 13—, son cantantes, compositores y productores exitosos.

Otras canciones que iLe ha grabado de su abuela son “¿Quién eres tú?” y “Dolor”, que incluyó en su disco debut, “Ilevitable”. Por suerte, la abuela dejó grabado un casete —murió en 2011—, con varias canciones, casi todas boleros, con instrucciones de cómo deberían de ser interpretadas. La familia guarda ese casete como un verdadero tesoro.

“Abuela era bastante adelantada para su época”, dijo iLe desde su residencia en San Juan. “Por eso y por muchas razones más la admiraba mucho; tenía un carácter súper fuerte, pero muy amorosa por dentro, y bien apasionada por la música. Yo creo que eso fue algo de lo que aprendí de ella”.

Este es el cuarto disco de estudio de iLe, pero antes fue por diez años corista de la banda de sus hermanos. Desde que comenzó su carrera como solista ha explorado varios géneros, como la balada, el pop y el mismo bolero. Pero es hasta ahora que dedica un trabajo completo a este estilo que nació en Cuba a finales del siglo 19 y que se extendió por países como Puerto Rico y México posteriormente.

Desde los 13 años, cuando todavía no sabía qué rumbo iba a tomar su vida, iLe tuvo la intención de interpretar algún día este tipo de canciones.

“Suena medio dramático, ¿verdad?”, dijo. “Pero es que justo a los 13 fue que empecé a conocer el bolero”.

Fue a través de su papá que supo de intérpretes como La Lupe, Blanca Rosa Gil, Celeste Mendoza y otras, la mayoría cubanas. Después conoció a cantautoras puertorriqueñas. Pero fue la escasez de intérpretes mujeres lo que la impulsó más. Este género, como muchos otros, está dominado por los hombres.

“Por el mero hecho de que la voz sea femenina, [el bolero] te cuenta un montón de cosas y lo entiendes mejor”, dijo iLe, quien traerá sus canciones al teatro Ford el 1 de agosto como parte de la serie anual Boleros de Noche de este recinto.

La decisión y el proceso para hacer este disco fueron espontáneos, dijo. No sabía cuándo lo haría, pero estaba en su lista de deseos. Muchos de sus seguidores se lo pedían porque ya la habían escuchado en alguna ocasión cantar boleros. Fue hasta el año pasado que tuvo la corazonada de que era el momento ideal para hacerlo.

“Todo fue fluyendo tan bien y salió todo tan, tan fluido, tan natural, tan armonioso que creo que ahí fue que dije, ‘pues sí, lo tengo que hacer'”, dijo.

Ahora está en el estudio planeando su próximo disco. No sabe todavía qué grabará, pero, igual que con su disco de boleros, dejará que las vibras fluyan y que sean ellas las que marquen el camino.

“Estoy en pleno proceso creativo, que en verdad es divertido”, dijo. “Pero uno se lo disfruta después de que sales de eso; es una tormenta bonita”.

En detalle

Qué: Boleros de Noche, con iLe

Cuándo: sábado 1 de agosto a las 8 pm

Dónde: teatro Ford, 2580 Cahuenga Blvd. East, Los Angeles

Cómo: boletos desde $64; informes theford.com