Massachusetts avanza con ley que flexibiliza restricciones al aborto en etapas avanzadas del embarazo

La Cámara de Representantes de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que busca modificar las restricciones actuales sobre el aborto en etapas avanzadas del embarazo, permitiendo que ciertos procedimientos después de las 24 semanas puedan realizarse con la aprobación de un médico.

La iniciativa, identificada como H.5595, fue aprobada el miércoles con 119 votos a favor y 33 en contra y ahora será enviada al Senado estatal, donde deberá ser analizada antes de avanzar a una posible aprobación final.

Cmbiar las reglas actuales del aborto en Massachusetts

Actualmente, la legislación de Massachusetts permite abortos después de las 24 semanas únicamente en circunstancias específicas, como cuando está en riesgo la vida de la paciente, existe una amenaza para su salud física o mental, o cuando el feto presenta una condición grave o potencialmente mortal.

El nuevo proyecto propone ampliar esas excepciones al permitir que los médicos tengan mayor margen de decisión según las condiciones particulares de cada embarazo.

Sus impulsores argumentan que algunas pacientes han tenido que viajar fuera del estado para recibir atención médica especializada debido a las limitaciones actuales.

Legisladores defienden la medida por casos médicos complejos

La representante estatal Christine Barber, una de las promotoras del proyecto, explicó que la iniciativa surgió después de conocer casos de mujeres que tuvieron que trasladarse a otros estados para acceder a procedimientos médicos.

Barber señaló que algunas pacientes han tenido que alejarse de sus familias y asumir costos elevados para recibir atención que, según ella, debería estar disponible en Massachusetts.

Como ejemplo, mencionó el caso de Kate Dineen, una mujer que en 2022 viajó junto a su esposo hasta una clínica en Maryland cuando tenía un embarazo de 33 semanas. Según reportes citados por los legisladores, el bebé había sufrido un derrame cerebral dentro del útero y la familia pagó cerca de $10,000 dólares por el procedimiento.

Organizaciones médicas respaldan el proyecto

La propuesta recibió el apoyo de importantes sistemas y asociaciones de salud del estado, entre ellos la Asociación de Salud y Hospitales de Massachusetts, Mass General Brigham, UMass Memorial Health, Tufts Medicine y Beth Israel Lahey Health.

Estas organizaciones habían solicitado previamente al presidente de la Cámara estatal, Ronald Mariano, que respaldara la iniciativa. En una carta enviada a los legisladores, señalaron que el proyecto permitiría a los médicos utilizar su criterio profesional para tomar decisiones basadas en las necesidades de sus pacientes.

La representante Lindsay Sabadosa, copatrocinadora del proyecto, afirmó que los profesionales de la salud deben contar con la capacidad de evaluar cada situación médica sin restricciones que, a su juicio, podrían ignorar la complejidad de algunos casos.

Grupos opositores critican la propuesta

La organización antiaborto Massachusetts Citizens for Life rechazó la aprobación del proyecto y cuestionó que la decisión final pueda quedar en manos de los médicos.

Su presidenta, Myrna Maloney Flynn, afirmó que la iniciativa permitiría que un profesional determine de manera subjetiva cuándo realizar un aborto en etapas avanzadas del embarazo.

El grupo también sostuvo que la medida no representa una solución para las mujeres que enfrentan complicaciones durante el embarazo y criticó el posible uso de fondos públicos para estos procedimientos.

Próximo paso: el Senado estatal debe votar el proyecto

Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto H.5595 pasará ahora al Senado de Massachusetts, donde deberá recibir el respaldo necesario antes del cierre de la sesión legislativa, previsto para el 31 de julio.

La gobernadora Maura Healey, quien ha expresado apoyo al acceso al aborto y a la salud reproductiva, todavía no ha confirmado si firmaría la iniciativa en caso de que llegue a su escritorio.

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