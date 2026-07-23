Mató a tres administradores de un edificio tras disputa por un contrato de estacionamiento de 65 dólares en Minnesota

Un hombre de 30 años fue acusado de asesinar a tres administradores de un complejo de apartamentos en St. Paul, Minnesota, tras una disputa relacionada con la cancelación de un contrato de estacionamiento de 65 dólares mensuales, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Tsegaab Ademassu Binessu, quien enfrenta tres cargos de asesinato en segundo grado con intención por las muertes de Nansi G. Fuentes Zambrano, de 25 años; Dena M. Silcox, de 56; y Adam J. Wilwerding, de 43, de acuerdo con documentos judiciales citados por Fox 9.

La discusión comenzó por la cancelación de un contrato de estacionamiento

Según la acusación, el incidente se originó cuando Binessu solicitó cancelar el contrato del estacionamiento porque había vendido su automóvil.

El personal administrativo del edificio le informó que no era posible cancelar el acuerdo debido a que había sido renovado recientemente.

Pese a recibir esa respuesta, el hombre anunció que acudiría personalmente a la oficina de administración.

Una vez en el lugar, presuntamente sacó un arma de fuego y abrió fuego contra los empleados. Los investigadores localizaron 21 casquillos de bala calibre 9 milímetros dentro de la oficina.

La Fiscalía sostiene que el ataque quedó registrado por cámaras de seguridad

Las imágenes de videovigilancia revisadas por los investigadores muestran al acusado conversando con Dena Silcox y Adam Wilwerding antes del ataque.

De acuerdo con la acusación, Binessu levantó su camisa, extrajo un arma que llevaba en la cintura y disparó tres veces contra Wilwerding. Mientras la víctima caía al suelo, habría efectuado otros tres disparos.

Los documentos judiciales indican que Silcox comenzó a gritar y repetía “No, no” antes de recibir varios disparos. Según la Fiscalía, el acusado le disparó cinco veces de forma consecutiva y efectuó un sexto disparo mientras la mujer intentaba alejarse en su silla.

Posteriormente, el sospechoso caminó por la oficina mientras pronunciaba insultos y se dirigió hacia un pasillo fuera del alcance de las cámaras. Allí, según los investigadores, se escucharon los gritos de una mujer seguidos de cuatro detonaciones. Esa tercera víctima fue identificada como Nansi G. Fuentes Zambrano.

Poco después del tiroteo, un hombre que compartía vivienda con Binessu desde 2018 llamó a la policía para informar que el sospechoso le había confesado el triple homicidio y le dijo que caminaba hacia una estación policial.

El compañero de vivienda explicó a los investigadores que Binessu trabajaba como conductor de camiones, aunque había renunciado dos meses antes y tenía planes de alistarse en la Marina de Estados Unidos.

También indicó que el mismo día del ataque había vendido su automóvil.

Las autoridades arrestaron posteriormente a Binessu mientras conducía el vehículo perteneciente a Fuentes Zambrano. En el interior del automóvil encontraron un pasaporte estadounidense, una tarjeta del Seguro Social, un cargador vacío para arma de fuego, un permiso para portar armas y lo que aparentaba ser equipo de campamento recién adquirido.

El acusado habló de problemas personales durante el interrogatorio

Durante el interrogatorio, según la documentación judicial, Binessu manifestó sentirse frustrado por la prolongación de su proceso migratorio y afirmó que durante siete años no había podido reunir a su esposa e hijos con él en Estados Unidos.

De acuerdo con los investigadores, aseguró que esa situación contribuyó a su divorcio y a la separación de sus hijos.

Los documentos judiciales también señalan que el acusado expresó que sentía haber sido tratado injustamente por ser una persona negra e inmigrante.

Asimismo, afirmó haber perdido “todo lo que le importaba”, incluyendo a su familia, su negocio y su tranquilidad, y manifestó que su vida ya no tenía sentido sin ellos.

Binessu permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial.

Sigue leyendo:

–Clínicas en Minnesota y Ohio figuran entre los mejores hospitales del mundo, según un ranking

–Autoridades en Minnesota exigen respuestas por caso de un estudiante de posgrado detenido por ICE

–Hombre de Minnesota acusado de retener a su novia, golpearla y arrojarle agua hirviendo encima