Policía mata a un hombre durante un forcejeo en Wisconsin; el caso provoca protestas

Un hombre de aproximadamente 30 años murió el miércoles después de recibir disparos de un agente de policía durante un forcejeo en una intersección de Madison, Wisconsin, en un incidente que fue grabado por varios testigos y que derivó en protestas en la ciudad.

El jefe del Departamento de Policía de Madison, John Patterson, calificó el hecho como “muy traumático” y confirmó que la investigación quedó en manos de la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin.

Según explicó Patterson, los agentes respondían inicialmente a un reporte sobre una persona que presuntamente revisaba las puertas de vehículos estacionados y robaba bicicletas. Cuando intentaron acercarse al sospechoso, este huyó en una bicicleta.

Poco después, los oficiales lograron interceptarlo en la intersección de South Baldwin Street y Williamson Street, donde, de acuerdo con la versión oficial, se produjo un forcejeo físico en plena vía pública.

Policía afirma que el hombre hirió a un agente con un cuchillo

Durante el enfrentamiento, el sospechoso habría sacado un cuchillo de hoja fija e hirió a uno de los policías, informó Patterson.

El jefe policial señaló que otro agente utilizó una pistola eléctrica (Taser), pero el dispositivo no logró controlar al hombre.

Fue entonces cuando el oficial lesionado abrió fuego. En los videos grabados por testigos se escuchan tres disparos, aparentemente realizados a corta distancia mientras el hombre se encontraba en el suelo.

Tras el tiroteo, los agentes prestaron primeros auxilios al herido, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente falleció. Las autoridades no han revelado su identidad.

La Policía difundió una fotografía del cuchillo que, según afirma, fue utilizado durante el incidente.

Cuatro agentes fueron separados de sus funciones

En el operativo participaron cuatro policías, incluido el agente que efectuó los disparos. Todos fueron puestos en licencia administrativa mientras avanza la investigación, un procedimiento habitual en este tipo de casos.

Patterson indicó que el oficial que disparó es un agente con experiencia, aunque evitó divulgar su identidad. También confirmó que un segundo policía resultó herido durante el incidente, aunque no precisó si sus lesiones fueron provocadas por el cuchillo.

El jefe policial reconoció que circulan videos del hecho en redes sociales y pidió a la comunidad mantener la calma.

“Recuerden que no todas las perspectivas están disponibles en internet en este momento”, afirmó.

Asimismo, explicó que los investigadores revisarán otras grabaciones que aún no han sido difundidas. Ninguno de los oficiales involucrados llevaba cámaras corporales, aunque una patrulla podría contar con imágenes del operativo.

La muerte generó manifestaciones en Madison

Tras el tiroteo, decenas de personas se congregaron en el lugar del incidente, bloquearon el tránsito y exigieron el arresto del policía que disparó.

Patterson señaló que el hecho ocurrió en un vecindario que “ha experimentado mucho trauma en el pasado”.

El lugar del tiroteo se encuentra cerca de donde, en 2015, un agente de Madison mató a Tony Robinson, de 19 años. En ese caso, el fiscal del distrito determinó posteriormente que el uso de la fuerza letal por parte del policía había sido legal.

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