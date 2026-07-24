Sheinbaum ve “complejo” negociar con Trump ante nuevos aranceles y revisión del T-MEC

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció este viernes que es “complejo” negociar con el mandatario Donald Trump por su proteccionismo y su política de aranceles, después de que Washington aprobó nuevos gravámenes a las exportaciones de 60 países bajo el argumento del trabajo forzado.

Trump cambia el comercio mundial

Trump “cambia completamente la dinámica mundial. Tiene una visión de reindustrializar Estados Unidos. De que la manufactura que salió fuera de Estados Unidos, principalmente a China, a otros países de Asia y también a México, a Canadá y a otros países, regrese a Estados Unidos”, expuso la mandataria en su conferencia diaria.

Esta declaración de Sheinbaum, en el céntrico estado de Morelos, se produce después de que EE.UU. anunció nuevos aranceles bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, con el argumento de luchar contra el trabajo forzado a nivel global.

En el caso de México le aplica un gravamen del 10 % a sus exportaciones.

Pese a la visión proteccionista de Washington, Sheinbaum dijo que “difícilmente va a regresar toda esa industria a Estados Unidos“, al tiempo que reivindicó la vinculación económica “muy grande” que tiene América del Norte, que “es muy difícil de separar”.

“No puede ser que en la relación bilateral de vecinos, incluso más allá de socios comerciales, se busque el bienestar de un país en contra del no bienestar de otro (…) La prosperidad de México ayuda a Estados Unidos, la prosperidad de Estados Unidos le ayuda a México“, argumentó.

México mantiene ventajas del T-MEC

Sobre los nuevos aranceles, la mandataria mexicana confirmó que el país y su relación comercial con EE.UU. “queda igual” al destacar que todos los productos dentro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) seguirán teniendo “cero arancel“.

Sobre su reunión en Palacio Nacional con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la mandataria la calificó como una “muy buena” conversación en la que van “avanzando” en distintos temas de cara a la revisión del T-MEC, que Washington rechaza prorrogar en sus términos actuales.

Sheinbaum explicó que le planteó a Greer la necesidad de impulsar “mayores reglas de origen“, mientras que su Administración está buscando renovar el acuerdo comercial “para que el tratado pueda ser incluso más de 10 años“.

Avanza la revisión del tratado

Esta visita del negociador de EE.UU. a México es la tercera ronda de conversaciones bilaterales por el T-MEC, la primera desde que Washington decidió no extender automáticamente el tratado por otros 16 años y optó por un esquema de revisiones anuales hasta 2036.

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