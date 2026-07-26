El cambio climático desaparece del radar político en la era Trump

A medida que el clima extremo se intensifica, con sequías, inundaciones y el aumento del nivel del mar, los gobiernos y corporaciones han dado marcha atrás a sus compromisos climáticos mientras que la desinformación sobre la energía limpia crece y tiene un costo.

Durante la videoconferencia “Cambio climático, el tema que desaparece del radar político”, organizado por American Community Media (ACoM), tres expertos hablaron de cómo las comunidades se están adaptando y construyendo resiliencia hoy y en el futuro.

“A pesar de que tenemos una reducción de discurso sobre el cambio climático, la gente alrededor del mundo está sintiendo el impacto del clima extremoso”, dijo Karen McKinnon, profesora asociada de estadísticas y medio ambiente de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

“Así pues nos encontramos ante un momento interesante en el que si acaso, podremos ser más conscientes del cambio climático, y potencialmente, responder mejor en medio de una especie de resistencia política”.

Dijo que algunas personas pueden ser conscientes de que se prevé que entremos en un evento de El Niño relativamente grande, que a su vez provoca condiciones climáticas extremas a nivel global, elevando las temperaturas y precipitaciones locales.

“El Niño que estamos esperando ahora, se suma al hecho de que ya tenemos un clima en calentamiento”.

Es decir, explicó que amplifica el impacto del cambio climático con calor extremo, y con una atmósfera más seca, por lo que vamos a tener más incendios más grandes y de propagación más rápida.

“En estos momentos están ocurriendo muchas cosas en lo que respecta al clima que están afectando la calidad de vida cotidiana de las personas así como sus medios de subsistencia”, señaló.

Entonces, cuestionó, por qué no estamos hablando del cambio climático cuando a medida que progresa, las señales son más evidentes.

“Como todos experimentemos estos impactos vinculados al cambio climático, existe el potencial de cambiar la narrativa”.

Centros de resiliencia comunitarios

Shina Robinson, directora de proyectos de resilicencia de la Asian Pacific Environmental Network, una organización de justicia ambiental, dijo que a pesar de lo que sucede a nivel federal y estatal en término de los recursos y amenazas, trabajan para llegar a visiones colectivas en torno a nuevos proyectos.

“Como respuesta, un enfoque muy importante de nuestro trabajo, han sido los centros de resiliencia, una especie de instituciones comunitarias con acceso a servicios y programas durante todo el año, que sirven para conectarse después de un desastre”.

Explicó que pueden ser una biblioteca, un centro recreativo o comunitario que se convierten en espacios colectivos para la clase trabajadora que no tiene los medios para implementar algunas de las medidas de mitigación o adaptación por sí mismas.

“Tenemos un proyecto ahora mismo, el Centro Recreativo Lincoln en Chinatown de Oakland, destinado a ser uno de los primeros centros de resiliencia en el país que atiende a unas 1,000 personas al día”, dijo.

Precisó que esto incluye a adultos mayores que asisten por la mañana a clases de tai chi, tenis de mesa y baile, y luego ofrece programas extraescolares y por la noche, actividades para adolescentes con canchas de baloncesto.

“Es un centro intergeneracional abierto los siete días a la semana; y ha sido un lugar acogedor para los nuevos inmigrantes que llegan y se conectan con todos los servicios sociales mientras se instalan en sus nuevos hogares; y al que generaciones enteras siguen llegando”.

Conectar los puntos

Mark Valentine, asesor del innovador programa de becas Premios Omega Resilience y fundador de ReFrame It, dijo que trabajan desde una perspectiva de cómo promover la resiliencia a nivel comunitario.

“En la mayor parte del mundo no solo importa el impacto del cambio climático sino también el de las supuestas soluciones climáticas, pero al analizar los beneficios regionales y locales, las cosas se complican mucho una vez que se profundiza en estos proyectos”.

Así que dijo que el objetivo es apoyar a personas que analizan estos temas desde diferentes perspectivas para conectarlas con diversos tipos de artistas y otros narradores para realzar sus historias.

“Todo esto es para sacar a la luz el conocimiento que tienen las personas para afrontar las presiones de las policrisis global y el estrés ambiental y económico localizado”.

Pero también para explorar cómo promover comunidades más resilientes desde la base y construir una comunidad global.

“Realmente hay una desaparición de la cobertura del fenómeno del cambio climático, pero hay una abundancia de cobertura sobre incendios forestales, calor y sequía”.

Por tanto, Valentine dijo que falta conectar los puntos para que la gente pueda identificar oportunidades y soluciones reales y duraderas a nivel comunitario para involucrarse, y con suerte, construir un futuro más resiliente.