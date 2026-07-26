Netanyahu acusa a Mamdani de “fomentar odio” por pedir su arresto en Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este domingo al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por pedir al Gobierno federal de Estados Unidos que cumpla la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el mandatario israelí.

“Está fomentando el miedo. Se supone que es el alcalde de todos los neoyorquinos, judíos, cristianos, musulmanes, todos, pero está tratando de poner a un grupo contra otro, y está impulsando el miedo y el odio”, declaró Netanyahu en una entrevista con Fox News.

El mandatario israelí se pronunció después de un video que publicó Mamdani el martes para avisar que “no es bienvenido” en Nueva York, a donde Netanyahu irá en septiembre para participar en la Asamblea General de la ONU, y que el Ayuntamiento revisó las opciones legales disponibles para aplicar por su cuenta la orden de la CPI.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Crédito: Angelina Katsanis | AP

Al concluir que la Policía de Nueva York no puede arrestar a Netanyahu, el alcalde sostuvo que el Gobierno estadounidense sí puede hacerlo.

Netanyahu respondió ahora que las acusaciones de Mamdani han creado un clima de “miedo” contra los judíos en Nueva York, además de tachar de “fraudulentas” las acusaciones de la CPI, que emitió en noviembre de 2024 la orden en su contra por presuntos crímenes de guerra durante la ofensiva en Gaza.

“Hablo con los judíos estadounidenses en Nueva York, y tienen miedo ahora. Y no pienso que sea accidental que, después de su discurso de odio contra Israel y contra mí, al día siguiente apuñalaron a un judío saliendo de una sinagoga”, señaló.

Trump respondió el lunes a las declaraciones de Mamdani y aseguró que Netanyahu “no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia” mientras se encuentre en Estados Unidos.

El primer ministro israelí adelantó que en su discurso en la ONU busca “hablar sobre la verdad, hablar por Israel por la alianza estadounidense-israelí desde el podio de las Naciones Unidas”. EFE