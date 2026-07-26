Niño de 11 años muere tras ser golpeado por un árbol en un campamento Scout de Michigan

Un niño de 11 años murió después de sufrir graves lesiones al ser impactado por un árbol que cayó mientras caminaba por un sendero del Owasippe Scout Reservation, un campamento de verano de Scouting America ubicado en el oeste de Michigan.

La Oficina del Sheriff del Condado de Muskegon informó que el accidente ocurrió poco después de las 5:00 p. m. del jueves. Aunque las autoridades no divulgaron la identidad del menor, confirmaron que era residente de River Forest, un poblado situado al oeste de Chicago, Illinois.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras el incidente, pero el niño falleció a consecuencia de las heridas sufridas.

Scouting America lamenta la muerte del menor

Scouting America confirmó el fallecimiento el viernes mediante un comunicado en el que señaló que los padres del menor ya fueron notificados y que ningún otro campista resultó lesionado.

La organización expresó estar “profundamente entristecida” por lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia, amigos, compañeros scouts y líderes del menor.

“La seguridad y el bienestar de cada joven que participa en nuestros programas es nuestra máxima prioridad”, indicó la organización.

Asimismo, informó que colabora plenamente con las autoridades durante la investigación y que no ofrecerá más detalles por respeto a la privacidad de la familia.

Brindan apoyo a la familia y a la comunidad Scout

Scouting America señaló que está proporcionando apoyo a la familia del niño, a los integrantes de su unidad Scout, al personal del campamento y a la comunidad afectada por la tragedia.

En un comunicado separado, el Michigan Crossroads Council de Scouting America aseguró que sus campamentos continúan siendo espacios seguros para los participantes.

Diversos grupos Scout de Estados Unidos también manifestaron sus condolencias a través de redes sociales tras conocerse el fallecimiento.

El campamento Scout más antiguo de Estados Unidos

Owasippe Scout Reservation comenzó a operar en 1911 y es considerado el campamento Scout en funcionamiento más antiguo de Estados Unidos.

La reserva pertenece al Pathway to Adventure Council de Scouting America y abarca más de 75 millas de áreas naturales.

En sus instalaciones funcionan cuatro campamentos: Blackhawk, Wolverine, Reneker Family Camp y Cub/Arrow of Light Camp.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado en cuál de esos campamentos participaba el menor ni el punto exacto de la reserva donde ocurrió el accidente.

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