Acusan a madre y padrastro de abusar de un niño de 5 años hasta causarle la muerte en Virginia

Nuevos documentos judiciales dieron a conocer detalles de la investigación por la muerte de un niño de 5 años en Newport News, Virginia, caso por el que la madre del menor y su pareja permanecen detenidos y enfrentan cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil.

Las autoridades informaron que Gregory Glenn Martin, de 30 años, fue acusado esta semana de asesinato en segundo grado, abuso o negligencia infantil con resultado de lesiones graves y de incumplir las obligaciones relacionadas con el registro de delincuentes sexuales, de acuerdo con el portal Law&Crime.

Anteriormente, la Policía de Newport News había arrestado a Katrina Sudberry, de 27 años y madre del menor, quien enfrenta cargos de asesinato en segundo grado y abuso infantil grave.

La autopsia determinó que el niño murió por un traumatismo contundente

La investigación comenzó el 16 de julio, cuando agentes acudieron a una vivienda ubicada en Walden Pond Court tras recibir un reporte sobre un niño de 5 años inconsciente.

Paramédicos intentaron reanimarlo y lo trasladaron a un hospital cercano, donde falleció horas después.

De acuerdo con la Policía de Newport News, la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense concluyó que el menor murió a causa de lesiones internas provocadas por un traumatismo contundente.

Los investigadores señalaron además que el niño presentaba lesiones en el hígado, el estómago y los intestinos, así como heridas calificadas como “catastróficas” en distintas partes del cuerpo.

La madre admitió haber castigado físicamente al menor

Según la denuncia penal, Sudberry declaró a los investigadores que había disciplinado a su hijo en los días previos a su muerte utilizando las manos y un cinturón.

También reconoció haber obligado al niño a realizar ejercicios físicos como flexiones y sentadillas contra la pared como forma de castigo.

La mujer, que según las autoridades está embarazada de un hijo de Martin, afirmó que la mañana en que ocurrió la muerte dejó al niño solo con su pareja durante aproximadamente 45 minutos.

Al regresar, observó que el cinturón utilizado por ambos para castigar al menor tenía la hebilla rota, aunque aseguró que estaba intacto antes de salir de la vivienda.

De acuerdo con los documentos judiciales, Sudberry reconoció que no llamó de inmediato al servicio de emergencias porque “sabía cómo se vería” la situación.

Mensajes de texto muestran conversaciones sobre los castigos

La investigación también incorporó mensajes de texto intercambiados entre la pareja, obtenidos por las autoridades.

Según esos documentos, Sudberry envió un mensaje a Martin indicando que el niño tenía más moretones mientras aún intentaban hacer desaparecer los anteriores.

Martin habría respondido preguntando si ella le permitiría seguir castigando al menor.

Posteriormente, después de que la madre le enviara fotografías de las lesiones del niño, Martin presuntamente escribió que dejaría de golpearlo y limitaría los castigos a ejercicios físicos.

Ambos permanecerán detenidos hasta su próxima audiencia

Tanto Sudberry como Martin permanecen recluidos en la cárcel de Newport News mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo con las autoridades, ambos tienen previsto comparecer nuevamente ante el tribunal el 9 de septiembre.

Hasta el momento, la investigación sigue en curso y las autoridades no han informado si presentarán cargos adicionales.

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