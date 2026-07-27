Al menos seis personas resultan heridas en ataque armado en el barrio Humboldt Park de Chicago

Al menos seis personas resultaron heridas, incluidas dos que permanecen en estado crítico, durante un tiroteo registrado la madrugada del domingo en el barrio Humboldt Park, en el noroeste de Chicago, Illinois, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Chicago señaló que el ataque ocurrió alrededor de las 2:09 a.m., cuando un individuo aún no identificado abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido al aire libre.

“Mientras estaban afuera, un agresor no identificado disparó un arma de fuego, impactando a múltiples víctimas”, indicó la policía en un comunicado reseñado por ABC.

El atacante sigue prófugo

Las autoridades investigan el caso como un presunto tiroteo desde un vehículo en movimiento y continúan buscando al responsable.

Hasta el momento, la policía no ha informado arrestos ni ha determinado un posible motivo del ataque.

Detectives especializados trabajan en la identificación del sospechoso y en la recopilación de pruebas que permitan esclarecer las circunstancias de la balacera.

Dos hombres permanecen en condición crítica

Entre los heridos se encuentran cuatro hombres y dos mujeres, con edades comprendidas entre los 33 y 46 años.

Según la policía, un hombre de 35 años recibió múltiples impactos de bala y permanece en estado crítico en el Advocate Illinois Masonic Medical Center. Mientras que otro hombre, de 36 años, también sufrió múltiples heridas de bala y fue ingresado en estado crítico en el Hospital Mt. Sinai.

Las otras cuatro víctimas fueron hospitalizadas y reportadas en condición estable.

De acuerdo con información difundida por medios locales, una llamada al servicio de emergencias 911 alertó sobre una intensa ráfaga de disparos en la zona.

El denunciante aseguró haber escuchado hasta 30 detonaciones y reportó que varias personas habían sido alcanzadas por las balas, incluyendo un vecino que se encontraba en un porche y una mujer.

La policía no ha confirmado oficialmente el número de disparos efectuados, pero mantiene activa la investigación en el sector.

Continúan las pesquisas

El tiroteo se suma a una serie de episodios de violencia armada registrados durante el fin de semana en distintas ciudades de Estados Unidos.

Las autoridades de Chicago solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron a cualquier persona con información sobre el ataque que se comunique con los investigadores.

Por ahora, el responsable permanece prófugo y el móvil del tiroteo no ha sido determinado.

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