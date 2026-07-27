Los miles de evacuados que duermen en centros deportivos y plazas de toros por los voraces incendios en España y Francia

Los incendios forestales que azotan a España y Francia han dejado ya miles de hectáreas consumidas por las llamas y más de 330.000 personas evacuadas.
En concreto, los fuegos se sitúan en las regiones del centro y suroeste de cada país, si bien en España han aparecido nuevos focos en la zona de levante.
Los siniestros, que han sido calificados por las autoridades como inauditos y catastróficos, siguen activos.
En Madrid siguen fuera de control, a pesar de que su avance hacia la capital ha disminuido, según informan las autoridades regionales.
El gobierno de la Comunidad ha instado a los residentes a extremar las precauciones, ya que el fuego sigue activo.
El presidente de Francia, Emmanuelle Macron, se reunió con un gabinete de emergencia para abordar la situación.
En ese país, los incendios ya se enceuntan a tan solo 15 kilómetros de Burdeos. Aunque la lluvia y los vientos favorables impidieron que los incendios se agravaran durante la noche.
Sin embargo, según las previsiones meteorológicas en Francia, se espera que las temperaturas vuelvan a subir hasta alcanzar los 40 °C a fines de esta semana.
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