Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 28 de julio en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en Latinoamérica el mercado latino.

El precio del dólar estadounidense este martes 28 de julio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.42 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

En compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.11 y 17.11 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 17.42 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.76 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está este martes en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar retorna a su evolución esperada que es cotizar en verde. Luego de permanecer el día previo a la baja, hoy se promedió a 449.99 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana mantuvo su tendencia al alza y cotizó al cierre a 57.82 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.42 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.76 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 449.99 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 57.82 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

A la hora de enviar dinero desde Estados Unidos, te sugerimos comparar precios primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país al que envías, introduce el monto a enviar y calcula los costos.