¿Funcionan mejor los protectores solares coreanos?





CR puso a prueba protectores solares de las marcas coreanas de belleza Beauty of Joseon, Innisfree y Round Lab.

Probamos una fórmula coreana y otra para Estados Unidos de tres marcas coreanas de protectores solares.

By Trisha Calvo

Los protectores solares coreanos tienen fama de ser más fáciles de usar, de ser mejores para la piel y de ofrecer una mayor protección que los que se venden en Estados Unidos. ¿Pero es esto verdad?

Aunque no podemos decir que tenemos una respuesta definitiva, en CR hicimos una pequeña prueba comparativa de seis protectores solares faciales de tres marcas coreanas de belleza: Beauty of Joseon, Innisfree y Round Lab. Elegimos estas marcas porque, además de haberse vuelto virales en las redes sociales, las empresas que los fabrican producen tanto fórmulas coreanas como estadounidenses. Esto nos permitió comparar directamente las versiones coreanas con las que venden en Estados Unidos, que contienen distintos ingredientes activos. (Más sobre estas diferencias a continuación).

Probamos estos protectores solares para evaluar qué tan bien protegían contra los rayos del sol, y nuestro panel de expertos en pruebas sensoriales evaluó a ciegas el olor y la sensación que dejaba cada protector solar sobre la piel. Las tres fórmulas coreanas ofrecieron una mejor protección que sus versiones vendidas en Estados Unidos. Sigue leyendo para conocer cómo les fue en nuestras rigurosas pruebas.

¿Qué tan efectivos son los protectores solares coreanos?

La siguiente tabla compara los dos productos de cada una de las marcas coreanas de belleza ––una fórmula para el mercado estadounidense y otra para el mercado coreano. Los productos coreanos ofrecieron una protección significativamente mayor que las fórmulas para el mercado estadounidense.

Aunque las fórmulas para el mercado estadounidense sí aparecen en nuestras calificaciones, decidimos no calificar oficialmente las fórmulas coreanas porque no cumplen con las normas de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para los protectores solares y, por lo tanto, no pueden venderse legalmente en Estados Unidos. Por esa razón, no les asignamos una puntuación general. Sin embargo, en la tabla de abajo sí incluimos el SPF (factor de protección solar) promedio obtenido en nuestras pruebas, así como las calificaciones de protección contra los rayos UVA y UVB.

Nos comunicamos con Beauty of Joseon, Innisfree y Round Lab para conocer sus comentarios sobre los resultados de nuestras pruebas. Al momento de esta publicación, las empresas no habían respondido.

Fórmulas coreanas vs. fórmulas de EE.UU.: probamos 3 marcas coreanas de protector solar

Protección contra los rayos UVA Protección SPF contra los rayos UVB SPF promedio medido

en las pruebas de CR Beauty of Joseon Korean Formula: Relief Sun: Rice + Probiotics SPF 50+ PA++++1 5 5 36 U.S. Formula: Day Dew Sunscreen SPF 50 5 2 19 Innisfree Korean Formula: Intensive Long Lasting Sunscreen EX SPF 50+ PA++++ 5 5 48 U.S. Formula: Daily UV Defense SPF 36 5 2 16 Round Lab Korean Formula: Round Lab Birch Juice Moisturizing Sunscreen SPF 50+ PA++++ 5 5 46 U.S. Formula: Birch Juice Mild Up Sunscreen UVLock SPF 50+ Broad Spectrum 3 2 16

PA, que significa grado de protección contra los rayos UVA, es un sistema utilizado fuera de EE.UU. que indica el nivel de protección UVA que ofrece un protector solar. Cuantos más signos de más tenga —hasta un máximo de cuatro—, mayor será la protección. Aunque la prueba utilizada para determinar la clasificación PA mide el rango de protección contra los rayos UVA, la prueba que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares solo determina si el producto pasa o no pasa. Por eso, CR utiliza una prueba similar a la que se usa para determinar la clasificación PA en nuestras evaluaciones de protección UVA.

¿Qué tal se sienten sobre la piel?

También sometimos estos protectores solares a las mismas pruebas sensoriales que realizamos con todos los protectores solares que evaluamos. Aunque el aroma de un protector solar o la sensación que deja sobre la piel pueden ser, hasta cierto punto, subjetivos, los integrantes de nuestro panel están capacitados para evaluar los productos y describir sus características de manera objetiva. (Las pruebas se realizan a ciegas, por lo que sus evaluaciones no se ven influenciadas por las etiquetas ni por las marcas).

Los resultados de nuestras pruebas sensoriales con estos protectores solares coreanos nos sorprendieron. “Con frecuencia se dice que los protectores solares coreanos son tan ligeros y se absorben tan rápido que es como si no llevaras nada puesto”, dice Mely Llamas, quien supervisó las pruebas sensoriales de protectores solares de CR. “Pero esa no fue la experiencia de nuestro panel. La apariencia y la sensación que dejaban sobre la piel eran comparables a las de muchos otros protectores solares faciales de excelente calidad que evaluamos en nuestras pruebas, pero ninguno destacó por ser especialmente ligero o por sentirse como si no llevaras nada en la piel”.

Observamos pocas diferencias entre las fórmulas coreanas y las estadounidenses de cada marca, y los seis protectores solares fueron muy similares. Todos requirieron frotarlos bastante para que se absorbieran bien y, al principio, se sentían grasosos y dejaban una capa blanca sobre la piel. Después de 10 minutos, se absorbían bastante bien, aunque seguía quedando una ligera sensación grasosa. Como aspecto positivo, los integrantes del panel señalaron que todos los productos dejaban la piel hidratada y con un aspecto radiante.

Principales diferencias entre los protectores solares coreanos y los de Estados Unidos

La principal diferencia entre las fórmulas de los protectores solares coreanos y las que se venden en Estados Unidos está en los filtros ultravioleta (UV) que utilizan. Los protectores solares están diseñados para proteger la piel de dos tipos de rayos ultravioleta. El SPF (factor de protección solar) indica qué tan bien protege un protector solar contra los rayos UVB, que causan las quemaduras solares. Un protector solar de amplio espectro protege tanto de los rayos UVB como de los UVA, que son los principales responsables del envejecimiento prematuro de la piel. (Ambos también contribuyen al desarrollo del cáncer de piel). En las pruebas de CR evaluamos tanto la protección contra los rayos UVA como contra los UVB. También verificamos qué tan cerca está el SPF promedio obtenido en nuestras pruebas del SPF que indica la etiqueta del producto.

Los fabricantes de protectores solares en Estados Unidos tienen menos filtros UV disponibles que las empresas de otros países. Hasta hace poco, la FDA sólo había aprobado 17 filtros y, por lo general, solo se utilizan unos pocos de ellos, como la avobenzona, el homosalato, el octisalato, el octocrileno, el óxido de zinc y el dióxido de titanio. En junio, la FDA aprobó el bemotrizinol, el primer filtro nuevo en más de 25 años. (Este ingrediente es uno de los varios filtros que se utilizan en la fórmula coreana de Innisfree).

La FDA regula los protectores solares como medicamentos, por lo que conseguir la aprobación de nuevos filtros UV es un proceso largo y costoso. En Corea y muchos otros países, en cambio, se regulan como cosméticos, y el proceso de aprobación es más sencillo. Como resultado, los fabricantes de otros países pueden utilizar una mayor variedad de filtros UV al formular sus productos.

Los protectores solares coreanos que contienen filtros no aprobados por la FDA no pueden venderse legalmente en Estados Unidos. (Esa es una de las razones por las que las marcas que probamos desarrollaron productos diferentes para el mercado estadounidense). Aunque los consumidores pueden comprarlos en sitios web del extranjero —así adquirimos las fórmulas coreanas que usamos en nuestras pruebas—, hacerlo implica cierto riesgo: si el paquete es retenido en la frontera, podría ser confiscado. Según el Manual de Procedimientos Regulatorios de la FDA, su personal decide caso por caso si permite o impide la entrada de envíos personales de medicamentos que parecen “infringir la ley”.

Cómo CR prueba los protectores solares

CR utiliza un protocolo de pruebas basado en el que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares. Sin embargo, al igual que con otros productos que evaluamos y que están sujetos a normas gubernamentales o de la industria, usamos esas normas como punto de referencia y hemos desarrollado nuestra propia metodología para identificar qué tan bien funciona cada producto y ofrecer a los consumidores una evaluación comparativa.

Para el SPF, probamos los protectores solares en tres personas, menos de lo que exige el protocolo de la FDA, pero nosotros utilizamos un análisis estadístico para verificar nuestros resultados.

Para comprobar el SPF en protectores solares resistentes al agua, un técnico aplica una cantidad estándar de cada producto en un rectángulo de 2×3 pulgadas en la espalda de un panelista. Después, se sumergen en agua durante 40 u 80 minutos, según la resistencia que indique el producto. (Realizamos la prueba de la inmersión en agua únicamente para los protectores solares resistentes al agua, ya que, si un protector solar resiste en la piel mojada, debería resistir también en la piel seca). Luego, exponemos secciones más pequeñas del rectángulo a cinco o seis intensidades de luz UV simulada, según la rapidez con la que se quema la piel del panelista sin protección. Asimismo, utilizamos un protector solar de referencia con rendimiento probado para garantizar la precisión. Un día después, un técnico examina la piel para detectar enrojecimiento y determina el SPF del protector solar.

Las pruebas para los protectores solares no resistentes al agua implican los mismos pasos —aplicar el protector solar, exponer la piel a la luz UV y examinarla al día siguiente— a excepción de la inmersión en agua.

Para que un protector solar pueda ser etiquetado como de amplio espectro, la FDA exige que proteja tanto contra los rayos UVA como contra los UVB. Para comprobar la protección UVA, aplicamos el protector solar en placas de plástico, las exponemos a la luz UV y medimos la cantidad de rayos UVA y UVB que absorben. Dicha información se utiliza para calcular nuestra puntuación de protección UVA.

Esta prueba es similar a la utilizada en la prueba de longitud de onda crítica que la FDA exige a los fabricantes de protectores solares realizar para etiquetar sus productos como de amplio espectro. Pero aplicamos los resultados de manera diferente. La prueba de longitud de onda crítica es una prueba de “aprobado o reprobado” y, al igual que se puede aprobar un examen con una calificación de A o de D, algunos protectores solares cumplen una función mucho mejor que otros a la hora de proteger contra los rayos UVA. Por ello, utilizamos un método similar al empleado en otros países, el cual nos permite medir la longitud de onda crítica y el nivel de protección contra los rayos UVA que ofrece un protector solar.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2026, Consumer Reports, Inc.