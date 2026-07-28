Horóscopo de hoy para Leo del 28 julio de 2026

Algunas programaciones negativas podrían jugarte una mala pasada en el área de la salud. Si el pesimismo se instala, procura que no impregne tu clima cotidiano ni condicione tu manera de vivir. También será importante prestar especial atención al cuidado de tus huesos y tu dentadura.

Horóscopo de amor para Leo Te sientes positivo respecto a tu relación, hacer sentir a tu amado contento, muestran mucha confianza en ti y respetan tus ideas Si eres soltero, te acercas a personas nuevas en forma confidente inspirándolos con tu atractivo natural Arriésgate con un nuevo inicio y no sientas miedo de situaciones desconocidas.

Horóscopo de dinero para Leo Eres completamente realista en lo que respecta al dinero, tienes buenos instintos para tomar las decisiones correctas. Esto te dará confianza para escuchar a tus buenos instintos. De esta forma puedes encontrar nuevos socios de negocios que pronto te estarán agradecidos. Estos contactos pueden ser útiles en el futuro.