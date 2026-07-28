Horóscopo de hoy para Leo del 28 julio de 2026
Consulta el horóscopo de hoy para el signo de Leo. Conoce las predicciones astrológicas del 28 julio de 2026 en el trabajo, la salud y el amor para este signo del zodíaco
Algunas programaciones negativas podrían jugarte una mala pasada en el área de la salud. Si el pesimismo se instala, procura que no impregne tu clima cotidiano ni condicione tu manera de vivir. También será importante prestar especial atención al cuidado de tus huesos y tu dentadura.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy:
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Libra | Escorpio | Sagitario | Capricornio | Acuario | Piscis |
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