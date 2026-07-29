Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy miércoles 29 de julio en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, aunque está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este miércoles 29 de julio de 2026 cerró con un valor de intercambio de 17.47 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza hoy a 17.14 y 17.14 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en rojo a un precio de 17.47 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar baja su valor y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.76 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa en negativo tras el cierre de mercado de divisas. Su valor está este miércoles en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar gira su evolución habitual y cotizó este día a la baja. Luego de permanecer ayer a la baja, hoy cotizó a 449.99 colones por cada dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia a la baja y cotizó al cierre a 57.81 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 17.47 PESOS MEXICANOS HONDURAS 26.76 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 449.99 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 57.81 PESOS DOMINICANOS

Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina

Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te aconsejamos contrastar el precio primero: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Identifica el país de destino, introduce el valor a enviar y calcula los costos.