Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 30 de julio al 5 de agosto

Jueves 30

Feria del Condado de Ventura en Ventura

La Feria del Condado de Ventura, conocida como la “feria del campo con aire de océano”, tiene lugar en los Ventura County Fairgrounds (10 W. Harbor Blvd., Ventura), y ofrece eventos como espectáculos de cerditos de carreras, zoológico de mascotas, exhibiciones ganaderas, música en vivo y juegos mecánicos a la orilla del mar. Termina el 9 de agosto. Boletos desde $13. Informes venturacountyfair.org.

Foto: Cortesía

Exhibición de fotos en el Mercado La Paloma

OBRAS DE LUZ (Works of Light): A 40-Year History of the Japanese American Community through the Lens of Photojournalist Mario Gershom Reyes, en el Mercado La Paloma (3655 S. Grand Ave., Los Angeles), muestra el trabajo de este fotógrafo mexicano, que documentó hitos, tragedias y victorias de la comunidad japonesa estadounidense de Los Ángeles. Termina el 25 de septiembre. Entrada libre. Informes janm.org.

Foto: NANM

Viernes 31

Ballet en el Disney Hall

En la serie BalletNOW: Superstars of Paris featuring Hugo Marchand and Friends, Hugo Marchand, bailarín principal del Ballet de la Ópera de París, reúne a un elenco extraordinario de bailarines principales y solistas de la compañía en el Walt Disney Concert Hall (111 S. Grand Ave., Los Angeles). Del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto en diversos horarios. Boletos desde $36. Informes musiccenter.org.

Foto: LA Phil

Cumbia en el Music Center

La serie Dance DTLA en la Jerry Moss Plaza de The Music Center (135 N. Grand Ave., Los Angeles) estará dedicada esta semana a la cumbia, con lecciones a cargo de Andrik y Erika y con la participación del DJ Sizzle Fantastic. Viernes 31 de julio de 7 a 11 pm. Entrada gratuita. Informes musiccenter.org.

Foto: The Music Center Crédito: Wikimedia Commons

Ciro Hurtado en Grand Performances

Ciro Hurtado, guitarrista y compositor peruano, será parte de la serie de conciertos de verano Grand Performances, que tienen lugar en la California Plaza (350 S. Grand Ave., Los Angeles). Interpretará canciones de su extenso repertorio, que abarca desde obras para guitarra sola hasta piezas para conjunto completo. Viernes 31 de julio a las 7 pm. Entrada gratuita. Informes grandperformances.org.

Foto: Archivo

Show de títeres en el teatro Montalbán

El show Puppet Up!, de Brian Henson, se presentará en el teatro Ricardo Montalbán (1615 Vine St., Los Angeles) es un espectáculo de improvisaciones y viñetas cómicas, incluidas piezas clásicas de Jim y Jane Henson, interpretadas por decenas de marionetas de Henson. Del viernes 31 de julio al 9 de agosto. Boletos desde $49. Informes puppetup.com.

Foto: Omar Gaieck

Zoo After Dark en el LA Zoo

La última parte de la serie de Zoo After Dark en el LA Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) será una noche de baile country en línea, con música en vivo de la banda de chicas, Pulp Vixen. No se requiere experiencia. Viernes 31 de julio de 6 a 9 pm. Boletos desde $25. Informes lazoo.org.

Foto: Cortesía

Sábado 1

Festival afrolatino en la LA Plaza

La LA Plaza de Cultura y Artes (501 N. Main St., Los Angeles) realizará la cuarta edición del Afro-Latino Fest, que celebra la herencia afrolatinoamericana con música en vivo, danzas de la diáspora, paneles de discusión, actividades artísticas interactivas y mercado de vendedores. Sábado 1 de agosto a las 4 pm. Entrada gratuita. Informes lapca.org.

Foto: Cortesía Crédito: Cortesía

Festival Hard en el estadio SoFi

El Hard Summer Music Festival, de música electrónica, techno, trap y hip hop, que tendrá lugar en el estadio SoFi (1001 S. Stadium Dr., Inglewood), incluye la participación de artistas como Kali Uchis, Tokischa, Sach Fox, Zeed, Knock2 y decenas más. Sábado 1 y domingo 2 de agosto. Boletos desde $282. Informes hardsummer.com.

Foto: Cortesía Crédito: Richard Cordones | Cortesía

Miércoles 5

Latin Mafia en el museo Grammy

La banda formada por tres hermanos de Monterrey, México, Latin Mafia estará presente en el evento An Evening With Latin Mafia en el Grammy Museum (800 W. Olympic Blvd., Los Angeles) para conversar sobre su proceso creativo, su trayectoria y su música, seguida de una presentación en vivo. El programa será en español. Miércoles 5 de agosto a las 7:30 pm. Entradas desde $40. informes grammymuseum.org.