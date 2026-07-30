Cómo los cárteles mexicanos han expandido los laboratorios de metanfetamina en África

El juez nigeriano iba vestido de manera formal, los abogados mantuvieron el decoro legal y se cumplió con el protocolo. Sin embargo, esta audiencia no tuvo lugar en los cómodos confines de un juzgado en Lagos, sino dentro de un supuesto laboratorio de drogas ilícitas en medio de un denso bosque.

Tres mexicanos y siete nigerianos fueron exhibidos esposados mientras el juez Musa Kakaki inspeccionaba los productos químicos y el equipo que se les acusaba de utilizar para producir la dañina droga sintética ilegal metanfetamina, comúnmente conocida como met, cristal o, localmente, hielo (ice).

Un olor amargo y penetrante impregnaba el aire del laboratorio improvisado, debido a un gran bidón que contenía la droga líquida en proceso de cristalización. Otro olor intenso provenía de tinas abiertas con un líquido oscuro y viscoso, descrito como metanfetamina “cruda” o sin procesar.

En el edificio sin terminar había otros productos esparcidos por el lugar, como bombonas de gas propano y bolsas de sosa cáustica.

Este traslado temporal del tribunal federal a un lugar situado a dos horas en auto de Lagos fue una medida inusual para el sistema judicial de Nigeria, pero la Agencia Nacional de Control de Drogas (NDLEA) afirmó que era necesario para comprender la magnitud de la operación.

Cuando los sospechosos fueron arrestados en mayo, la agencia lo describió como la mayor incautación de metanfetamina en la historia del país. Afirmó haber descubierto más de dos toneladas de la droga, valoradas en unos $360 millones de dólares.

En aquel momento, la NDLEA anunció que había “asestado otro golpe devastador” y desmantelado “una sofisticada red multimillonaria de producción nigeriano-mexicana de metanfetaminas”.

BBC: La producción de metanfetamina se ha vuelto cada vez más sofisticada en las últimas décadas.

Al mes siguiente, los agentes encontraron otro laboratorio de metanfetaminas escondido en un bosque en el vecino estado de Oyo.

En aquella ocasión detuvieron a cinco sospechosos, entre ellos un mexicano que se autodenominaba “experto en metanfetaminas”.

Estas redadas ponen de manifiesto una tendencia más amplia: el creciente papel de África, y en particular de África Occidental, en el tráfico mundial de drogas sintéticas, así como el cambio de las operaciones de los cárteles criminales, que ahora utilizan el continente no solo como centro de tráfico, sino también como base de producción.

Según las agencias de seguridad, cada vez es más frecuente encontrar a especialistas mexicanos en la fabricación de metanfetamina, a menudo descritos como “cocineros”, trabajando junto a personas locales en laboratorios de Europa y África.

La producción de metanfetamina se ha vuelto cada vez más sofisticada en las últimas décadas.

“La han perfeccionado hasta el punto de que ahora es la versión de metanfetamina de mayor pureza y potencia”, dijo a la BBC James Griego, quien dirige las operaciones antidrogas del Comando África de Estados Unidos (Africom).

Africom, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en el continente, ha proporcionado información de inteligencia a varias organizaciones nacionales antidrogas para ayudarles en sus redadas.

“Cualquiera que quiera consumir metanfetamina sabe que la metanfetamina mexicana es la mejor del mundo para ese propósito”, añadió Griego.

La primera vez que la NDLEA anunció el descubrimiento de un laboratorio de metanfetaminas vinculado a México fue en 2016, cuando lo describió como un “superlaboratorio”.

Reuters: La sala del tribunal provisional, donde comparecieron los sospechosos, y las pruebas, estaban bajo fuerte vigilancia.

Narcos y grupos “terroristas”

Estos laboratorios, donde trabajaban mexicanos, fueron descubiertos posteriormente en Kenia, Mozambique y Sudáfrica.

Desde 2023, “hemos visto… un total de 14 laboratorios operados por mexicanos [que han sido allanados]. Vimos uno en 2023 [en Mozambique], vimos seis más en 2024, vimos dos en 2025 y hemos visto cinco este año”, dijo Griego.

“El año pasado, cuando hablé de los cinco laboratorios, cuatro de ellos estaban en Nigeria”, añadió.

La información de inteligencia proporcionada por Africom y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) ha vinculado algunos de los laboratorios con los dos cárteles de la droga más grandes de México: el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos en mayo, el comandante de Africom, el general Dagvin Anderson, alegó que grupos militantes y narcotraficantes han estado trabajando juntos.

“Los grupos terroristas con base en África están siendo financiados cada vez más por los cárteles de la droga, lo que amplía el alcance y la letalidad de esos grupos terroristas”, dijo a los legisladores.

A diferencia de las drogas de origen vegetal, como la cocaína o la heroína, que solo pueden cultivarse y procesarse en determinados lugares, una droga sintética como la metanfetamina puede producirse en cualquier lugar con los productos químicos y la experiencia adecuados, lo que facilita a los grupos del crimen organizado aumentar rápidamente la producción.

Conocida por sus efectos rápidos y duraderos, la metanfetamina produce una euforia intensa, pero también efectos secundarios muy desagradables. Existe un grave riesgo de problemas cardiovasculares, desnutrición por una mala alimentación y, si se inyecta, enfermedades transmitidas por la sangre.

La abstinencia del fármaco también es muy difícil, ya que a menudo incluye sentimientos de ansiedad, depresión severa, fatiga y antojos intensos.

A medida que los traficantes de metanfetamina establecen nuevas redes de distribución, más allá de sus rutas históricas, cada vez más personas están expuestas a la droga.

Reuters: El supuesto laboratorio estaba escondido dentro del bosque.

Las ventajas de África

África Occidental ofrece numerosas ventajas atractivas para los consorcios mexicanos, empezando por extensas zonas boscosas que resultan idóneas para emplazamientos de producción aislados.

“La población también les resulta atractiva, especialmente la enorme población joven, porque con ella se consigue mano de obra barata y un mercado para el consumo local”, dijo a la BBC Femi Babafemi, portavoz de la NDLEA.

Las autoridades temen que el consumo de metanfetamina aumente en Nigeria, donde una encuesta de 2018 reveló que el 14.4% de la población adulta había consumido alguna droga ilícita, más del doble del promedio mundial estimado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, el uso de esta droga se ha extendido por todo el continente.

En África Oriental, se ha generalizado su disponibilidad en países como Kenia y Tanzania, y también en África Meridional, como en Sudáfrica, donde se la conoce como “tik”.

Los cárteles de la droga están tan interesados en los mercados internacionales de drogas como en el creciente mercado local, y la ubicación de África facilita el acceso a Asia y Europa.

BBC: Todo indicaba que se había montado una operación sofisticada en el presunto laboratorio de metanfetaminas.

La producción de drogas en África Occidental les da a los traficantes acceso a las rutas marítimas del Atlántico. Esto, sumado a las fronteras porosas de la región y la menor regulación de las importaciones de productos químicos, les permite reducir costos para acceder a lucrativos mercados de consumo.

En Europa, la UNODC informó de un aumento del 47% en el consumo de metanfetamina entre 2014 y 2024. En el este y sureste de Asia, las incautaciones de esta droga por parte de las autoridades alcanzaron un máximo histórico en 2024.

“Esto supone que se recorte la distancia de las cadenas de suministro hacia Asia y de la ruta hacia Europa”, señaló Griego.

Desde que regresó al cargo en 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos contra los cárteles de la droga latinoamericanos y sus operaciones.

“Estos cárteles están sintiendo la presión de otras partes del mundo”, dijo Babafemi, “y por eso ven a África Occidental como un centro de producción empresarial”.

Algunos expertos creen que un mayor control de las rutas de tráfico tradicionales procedentes de América Latina puede ser uno de los factores que impulsan a los cárteles a diversificar sus operaciones.

“Eso ha sido, al menos en parte, uno de los factores que explican por qué los cárteles mexicanos han intensificado sus operaciones en África. Dicho esto, es solo una parte de la historia”, afirmó Griego.

“Sinaloa y Nuevo Jalisco siempre han sido organizaciones globales. Han operado [en África] desde la década de 1990.”

Sin embargo, el reciente aumento en el número de redadas contra laboratorios clandestinos de metanfetamina en África podría indicar que los cárteles se están afianzando cada vez más en el continente.

Lo que está claro es que el comercio ya no se limita a transitar por el continente, sino que encuentra nuevos centros de producción y mercados.

Con medidas como la celebración de audiencias judiciales en laboratorios, el aumento de la vigilancia y el uso de la inteligencia, las autoridades nigerianas insisten en que pueden estar a la altura del desafío.

“Sin duda es motivo de preocupación, pero nos ayuda a mantenernos alerta y a ser proactivos. Por eso podemos detenerlos antes de que logren entrar en nuestras comunidades y en el mercado internacional”, dijo Babafemi, portavoz de la NDLEA.

“Hemos podido demostrar que Nigeria no será un refugio seguro para ellos.”

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

También te puede interesar:

BBC:

Descarga la nueva app del BBC World Service. Elige BBC News Mundo y recibe alertas de noticias, documentales y análisis, todo en un solo lugar. Importante: la nueva aplicación no está disponible en Reino Unido ni Estados Unidos.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, X y en nuestro canal de WhatsApp.

Y no olvides suscribirte aquí a nuestro newsletter para recibir cada viernes una selección especial de nuestro mejor contenido.