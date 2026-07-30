Donald Trump anunció que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás

El presidente Donald Trump sorprendió al dar a conocer que la Junta de Paz alcanzó un acuerdo para el “desarme total” de Hamás, organización política y paramilitar palestina, así como de otros grupos armados, lo que representa un enorme avance encaminado a lograr un acuerdo de paz más amplio en Gaza.

A través de un extenso mensaje compartido en la plataforma Truth Social, el republicano expuso que para avanzar se comenzará a trabajar en fases cuidadosamente estructuradas y llegado el momento las fuerzas israelíes se retirarán de la zona que durante años ha estado en disputa.

“Este acuerdo representa un paso crucial hacia el establecimiento de un nuevo gobierno palestino que, finalmente, gobernará Gaza y que colaborará estrechamente con la Junta de Paz para ayudar al pueblo palestino. Al mismo tiempo, Israel gozará de la seguridad que merece, ya que Gaza dejará de ser una base para ataques terroristas.

Una vez completado el desarme, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para garantizar la seguridad de Gaza para sus residentes y sus vecinos”, escribió.

Today, the Board of Peace reached a HISTORIC agreement for the COMPLETE DISARMAMENT of Hamas and all other armed groups in Gaza.



A monumental step toward lasting PEACE and SECURITY. pic.twitter.com/RYUKUdrwIJ — The White House (@WhiteHouse) July 30, 2026

Acto seguido, el republicano de 80 años agradeció el apoyo de Egipto, Qatar y Turquía al actuar como mediadores para resolver un conflicto que, meses atrás, era visto como imposible de solucionar.

“Hace un año había una guerra violenta y despiadada, una crisis humanitaria y rehenes mantenidos en un cautiverio brutal. Hemos logrado avances históricos, pero aún queda mucho trabajo por hacer.

Quiero agradecer a los mediadores —Egipto, Qatar y Turquía— por sus importantes esfuerzos.

¡La amenaza que surgió de Gaza el 7 de octubre NO se permitirá que se recupere!

En virtud de este acuerdo, Gaza estará finalmente en manos de un nuevo gobierno palestino que sirva a su PUEBLO”, enfatizó.

Un funcionario consultado por el diario The Hill bajo condición de mantener su identidad en resguardo indicó que el gobierno israelí no está convencido que el grupo islámico Hamás vaya a cumplir con el compromiso.

“Se muestran muy escépticos ante la posibilidad de que Hamás se desarme. Pero, de nuevo, no se les exige mucho en este proceso, porque no se trata de un acuerdo de confianza. Es, en realidad, un acuerdo condicionado. Y, a medida que se desarrollan los acontecimientos, todos deben cumplir con las obligaciones que han asumido”, expresó.

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