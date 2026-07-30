Tragedia en Nueva Jersey: un niño murió tras rescatar a su hermana de un río y buscan a otra menor

Un niño de 10 años murió tras ingresar al río Passaic, en Nueva Jersey, para ayudar a su hermana mayor, mientras los equipos de rescate mantienen la búsqueda de otra menor que continúa desaparecida en las aguas.

El incidente ocurrió poco después de las 6:20 p.m. del miércoles, cerca del Parque Pulaski, en la ciudad de Passaic, cuando el niño, su hermana de 11 años y una amiga de ambos, también de 10 años, entraron al río.

De acuerdo con las autoridades, el menor tuvo dificultades para mantenerse a flote y desapareció bajo el agua. Su cuerpo fue localizado más de tres horas después, aproximadamente a 50 pies del lugar donde había ingresado al río, informó el alcalde de Passaic, Héctor Lora.

The Passaic River remains high following yesterday's heavy rainfall, and some flooding continues in low-lying areas. River levels are expected to crest today before gradually beginning to recede, but flooded roadways and fast-moving water remain dangerous.#PPDNextGen pic.twitter.com/MVCkRXyXtp — Paterson Police Department (@PatersonPD) July 29, 2026

El niño habría salvado la vida de su hermana

La hermana del menor logró salir del agua y reunirse con sus padres.

Según explicó el alcalde Lora tras conversar con la niña, todo indica que el pequeño realizó un último esfuerzo para ponerla a salvo.

“Por lo que ella nos contó, el niño pudo haberle salvado la vida”, afirmó el alcalde. “Mientras se hundía, la empujó y ella terminó junto a las rocas, desde donde pudo salir.”

Continúa la búsqueda de otra niña desaparecida

La tercera menor que se encontraba con los hermanos continúa desaparecida.

Las autoridades informaron que un ciudadano intentó rescatar a los dos niños que permanecían en el agua, pero no pudo alcanzarlos debido a la fuerza de la corriente.

El Departamento de Bomberos de Passaic encabeza el operativo de búsqueda, con apoyo de embarcaciones y equipos de buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Passaic.

Las labores se han visto complicadas por la oscuridad y el aumento del caudal del río tras las recientes tormentas. Debido a esas condiciones, las autoridades señalaron que el operativo se desarrolla ahora como una misión de recuperación.

Autoridades habían advertido sobre el peligro del río

Horas antes del incidente, la Policía de Paterson había emitido una advertencia sobre el elevado nivel del río Passaic.

En un mensaje difundido en redes sociales, las autoridades alertaron que el caudal alcanzaría su punto máximo durante la jornada y pidieron a la población mantenerse alejada de las aguas debido a las inundaciones y a las fuertes corrientes.

Una testigo identificada como Lian Rodriguez afirmó que el área suele inundarse con frecuencia.

“Este río se desborda constantemente y toda esta zona es un área inundable”, declaró a News 12. También señaló que, en su opinión, deberían existir barreras de protección para impedir el acceso a la orilla en condiciones de riesgo.

Mientras continúa la búsqueda de la niña desaparecida, el alcalde Héctor Lora pidió a la comunidad acompañar con sus pensamientos a las familias afectadas por la tragedia.

Sigue leyendo:

–Arrestan a maestra de Nueva Jersey que abuso de un estudiante de 13 años y quedó embarazada

–Acusan a mujer de Nueva Jersey de matar a golpes a su madre

–Hispano en Nueva Jersey condenado por vender videos sexuales de una adolescente en OnlyFans