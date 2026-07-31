WhatsApp Web ya deja hacer videollamadas y así funciona la novedad

WhatsApp acaba de incorporar una función que muchos usuarios pedían desde hace rato. La app de mensajería más popular del mundo confirmó que las llamadas y videollamadas llegan a WhatsApp Web, así que ya no vas a necesitar tirar de tu celular cada vez que quieras hablar con alguien desde la computadora. La noticia se difundió oficialmente en el blog de la compañía y comenzó a desplegarse de forma gradual a nivel global desde el 28 de julio.

Lo interesante de este anuncio es que busca borrar esa sensación de estar usando una versión “recortada” cuando trabajás desde el navegador. Hasta ahora, si querías hacer una videollamada tenías que sacar el teléfono sí o sí, algo que rompía el flujo de trabajo para quienes viven pegados a la pantalla de su laptop. Con esta actualización, WhatsApp apuesta por una experiencia mucho más fluida entre dispositivos, sin obligarte a elegir entre comodidad y funcionalidad.

Cómo funcionan las nuevas llamadas en WhatsApp Web

La mecánica es bastante simple. Podés hacer y recibir llamadas de voz y videollamadas, tanto individuales como grupales, directamente desde tu navegador, sin instalar ninguna aplicación adicional. Basta con abrir una conversación en WhatsApp Web y, cuando la función esté activa en tu cuenta, vas a ver los iconos de cámara y teléfono en la parte superior derecha del chat.

Algo que probablemente te tranquilice si sos de los que cuida su privacidad: las llamadas desde la web mantienen el mismo cifrado de extremo a extremo que ya conocés en el celular, y siguen siendo gratuitas y sin límite de tiempo. Además, vas a tener acceso a herramientas que antes solo estaban en otros dispositivos, como compartir pantalla, enviar reacciones en tiempo real y consultar una pestaña dedicada con tu historial completo de llamadas y favoritos.

Transferencia de llamadas y sala de espera, las estrellas del anuncio

Entre todas las novedades, hay dos que se roban la atención. La primera es la transferencia de llamadas, una función que te permite mover una videollamada grupal de un dispositivo a otro sin cortarla en ningún momento. Imaginate que arrancás una llamada desde el celular estando en la calle y, cuando llegás a tu casa, la pasás sin interrupciones a la computadora para seguir hablando desde una pantalla más grande. Eso, exactamente, es lo que promete esta herramienta.

La segunda gran novedad es la sala de espera, pensada para darte más control sobre quién entra a tus llamadas grupales y en qué momento. Si activás la opción “Requerir aprobación para unirse” al crear un enlace de llamada, cada participante quedará esperando hasta que decidas dejarlo entrar. Una función clave para quienes organizan reuniones de trabajo o encuentros donde la privacidad importa.

Más mejoras técnicas que suman calidad

WhatsApp también sumó QuickHD, una función que mejora la calidad del video desde los primeros segundos de la llamada, así que ya no vas a tener que esperar a que la imagen “cargue” para ver con claridad a la otra persona. Se trata de un detalle pequeño en apariencia, pero que cambia mucho la experiencia cuando estás en videollamadas de trabajo o encuentros familiares importantes.

Otra incorporación clave es la cancelación de ruido, diseñada para eliminar los sonidos molestos del entorno y hacer que tu voz se escuche nítida, incluso en lugares ruidosos. Esta opción se puede administrar en cualquier momento desde los ajustes de llamadas, así que tenés el control total sobre cuándo activarla o desactivarla según el contexto en el que te encuentres.

Todas estas funciones se están desplegando de manera progresiva, por lo que es probable que algunos usuarios las reciban antes que otros en las próximas semanas. Lo cierto es que WhatsApp sigue reforzando su ecosistema multiplataforma, y esta actualización marca un paso importante para que la experiencia en la web se sienta tan completa como la del celular.

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