WhatsApp ya no necesita tu número: así funciona el nuevo sistema de alias que mejora la privacidad

Si alguna vez te incomodó dar tu número de teléfono a alguien que apenas conoces, ya sea en un grupo de trabajo, en una reunión de negocios o incluso en un evento social, WhatsApp finalmente tiene la solución que millones de usuarios llevan años pidiendo. La aplicación de mensajería más popular del planeta acaba de anunciar de forma oficial la llegada de los alias o nombres de usuario, una función que promete transformar para siempre la manera en que nos conectamos con los demás dentro de la plataforma.

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that's why we're introducing usernames for WhatsApp.



starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure? — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026

Y sí, ya sabemos lo que estás pensando, Telegram lo tiene desde hace años. Tienes razón. Pero que WhatsApp lo traiga ahora, con más de 2,000 millones de usuarios activos en el mundo, es una noticia que no se puede ignorar tan fácilmente.

WhatsApp adopta el modelo de Telegram y lo lleva al siguiente nivel

Quienes usan Telegram saben muy bien de qué va esto. En esa app, cada usuario puede elegir un handle único precedido por el símbolo @, como @John, y cualquier persona puede agregarte usando ese nombre sin necesidad de conocer tu número personal. Puedes compartirlo en redes sociales, en tu bio de Instagram o enviarlo por correo sin revelar ni un solo dígito de tu línea telefónica.

WhatsApp va exactamente en esa misma dirección. Según la información oficial, el nuevo sistema permitirá crear un identificador único dentro de la app, compuesto por letras, números y algunos caracteres especiales, precedido por el símbolo @. Lo más interesante es que el modelo no elimina la opción tradicional: podrás agregar a alguien tanto por su número de teléfono como por su alias, lo que le da al usuario la flexibilidad de escoger cómo quiere ser encontrado y por quién.

Esta combinación de opciones es exactamente lo que hace que la propuesta sea tan sólida. No se trata de forzarte a abandonar la forma en que usabas WhatsApp, sino de darte una capa adicional de control sobre tu propia identidad digital. Y en un mundo donde la privacidad online se ha vuelto un asunto serio, eso tiene un valor enorme.

Por qué esta función es un gran paso para tu privacidad digital

Aquí está el punto que más importa, el que muchos usuarios no dimensionan del todo. Tu número de teléfono no es solo una forma de contactarte, es uno de los datos personales más sensibles que existen. Está vinculado a tu identidad legal, a tus cuentas bancarias, a tus perfiles en múltiples plataformas y a docenas de servicios que usas a diario. Compartirlo con personas desconocidas —o incluso con grupos numerosos— implica un riesgo real que va mucho más allá de recibir mensajes no deseados.

Cuando tu número queda expuesto en un grupo de WhatsApp con personas que no conoces, por ejemplo, ese dato puede terminar en bases de datos externas, listas de spam o incluso en manos de actores maliciosos. El phishing, el acoso y las estafas por mensajería han crecido enormemente precisamente porque el número de teléfono funciona como una llave maestra que abre demasiadas puertas a la vez.

Con el sistema de alias, el vínculo entre tu cuenta y tu tarjeta SIM queda protegido por defecto. Puedes interactuar con desconocidos, conectarte con clientes, colaborar en proyectos o participar en comunidades sin exponer ese dato crítico. Y si en algún momento quieres cortar el contacto, simplemente cambias o desactivas tu alias sin que tu número personal se vea comprometido. Es el tipo de separación entre tu vida digital pública y tu información privada que los usuarios llevan tiempo necesitando.

Además, el sistema vendrá acompañado de mecanismos de seguridad adicionales, como aprobaciones para iniciar conversaciones y filtros anti-spam, lo que evita que la apertura del sistema se convierta en una puerta trasera para el abuso.

Cuándo llegará a tu teléfono y cómo configurarlo

Por ahora, la función se encuentra en fase de prueba dentro de las versiones beta de WhatsApp, tanto en Android como en iOS. Aún no está disponible para todos los usuarios, pero el desarrollo está claramente avanzado y Meta no habría hecho el anuncio oficial si el lanzamiento no estuviera cerca.

Las estimaciones del sector apuntan a que el despliegue general comenzará en la segunda mitad de 2026, con una implementación gradual que probablemente llegue primero a algunos países o dispositivos antes de expandirse al resto del mundo. Como suele pasar con las grandes actualizaciones de WhatsApp, lo más seguro es mantener la app actualizada para recibir la función en cuanto esté disponible en tu región.

Cuando llegue, la activación será sencilla: tendrás que acceder a la configuración de tu perfil y reclamar un nombre único que nadie más haya registrado. A partir de ahí, podrás decidir quién puede encontrarte a través de ese alias y si deseas que tu número siga siendo visible para tus contactos frecuentes, lo que te permite segmentar tu vida digital de una manera que hasta ahora no era posible en WhatsApp.

Durante años, WhatsApp construyó toda su arquitectura sobre una premisa simple: tu número de teléfono es tu identidad. Esa lógica funcionó bien durante mucho tiempo, pero el mundo digital ha evolucionado y las expectativas de privacidad de los usuarios también. Este nuevo sistema de alias no es solo una actualización de producto; es una señal clara de que WhatsApp entiende hacia dónde va la conversación global sobre privacidad y está dispuesto a ponerse al día, aunque haya tardado más de lo esperado en hacerlo.

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