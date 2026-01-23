WhatsApp por fin prueba la función que todos pedían: ver mensajes antiguos al entrar a un grupo

WhatsApp por fin está probando una de esas funciones que los usuarios vienen pidiendo “desde siempre”. Se trata de la posibilidad de que cuando entres a un grupo, puedas ver mensajes antiguos (al menos los más recientes) para entender de qué va la conversación sin llegar perdido. Por ahora, la novedad está disponible solo para un grupo pequeño de usuarios en fase beta, así que todavía no hay confirmación de cuándo (o si) llegará a todo el mundo.

Una mejora muy pedida: llegar al grupo sin estar a ciegas

Si alguna vez te añadieron a un grupo de WhatsApp y lo primero que viste fue un “¿entonces ya quedó?” o “pásame lo de ayer”, sabes exactamente por qué esto importa. La función en pruebas permite que, después de agregar a un nuevo miembro, alguien del grupo decida compartir historial reciente del chat para que el recién llegado se ponga al día.

Según lo reportado, la opción deja compartir hasta 100 mensajes recientes que hayan sido enviados en un periodo de hasta 14 días dentro del grupo. Y ojo: no es “todo o nada”, porque también se puede elegir una cantidad menor si la idea es pasar solo lo esencial (como un enlace, una dirección o una lista de pendientes) y no soltarle al nuevo integrante el chisme completo.

Este tipo de función suena pequeña, pero en la práctica puede cambiar el día a día de grupos de trabajo, comunidades, equipos escolares, grupos familiares y cualquier chat donde se toman decisiones. Es, básicamente, una forma de reducir fricción: menos “¿qué me perdí?” y más “ok, ya entiendo”.

¿Cómo funciona la nueva función de WhatsApp?

Lo interesante es que WhatsApp no lo plantea como “automáticamente el nuevo ve todo”, sino como una acción consciente: alguien agrega a un miembro y, desde ahí, puede aparecer la opción para compartir mensajes recientes. El flujo descrito es: entrar a la info del grupo, tocar “Add Member”, elegir el contacto, y luego (si está disponible) ver la opción para compartir mensajes en la parte inferior.

Además, WhatsApp intenta cubrir un punto delicado como lo es la transparencia. Para que no sea algo que pase “por debajo de la mesa”, el chat muestra un aviso indicando que se compartieron mensajes recientes con el nuevo integrante y quién fue la persona que los compartió. Otro detalle llamativo es que los mensajes compartidos se muestran resaltados en un color distinto, para que el nuevo miembro identifique fácil qué parte del hilo corresponde a ese “paquete” de contexto.

El proceso usa los mensajes y la clave de cifrado en el dispositivo del usuario que agregó al nuevo miembro, y que esos mensajes se entregan de forma segura manteniendo el cifrado de extremo a extremo. En pocas palabras: WhatsApp busca que el onboarding sea más amable sin convertir el grupo en un archivo abierto que cualquiera puede leer desde el inicio, tal y como ocurre en Telegram.

¿A partir de cuándo estará disponible?

Por ahora, esto está en una beta distribuida a un grupo reducido de testers, específicamente en una build de WhatsApp disponible vía TestFlight en iOS. También se menciona que la función se está probando en Android, lo que suele ser una buena señal de que Meta quiere empujarla a más usuarios más adelante, pero sin fecha concreta todavía.

Y aquí es donde toca bajar un poco las expectativas: no existe un cronograma oficial para el lanzamiento global, como suele pasar con muchas funciones que aparecen primero en beta. Aun así, el simple hecho de que ya esté en pruebas públicas limitadas sugiere que WhatsApp se lo está tomando en serio, probablemente porque resuelve un dolor real y recurrente en grupos.

Si se lanza de forma general, esto podría convertirse en una de esas mejoras “silenciosas” que no hacen mucho ruido en marketing, pero que terminas agradeciendo cada semana. Porque sí: los grupos son el corazón de WhatsApp, y entrar con contexto es la diferencia entre participar de verdad o pasar días reaccionando con stickers mientras tratas de entender qué está pasando.

