WhatsApp Web estrena llamadas de voz y video encriptadas sin usar el móvil

WhatsApp está revolucionando la experiencia de comunicación al implementar llamadas de voz y video cifradas directamente en WhatsApp Web. Esto permite disfrutar de conversaciones en tiempo real desde el navegador sin necesidad de usar la app del teléfono. La actualización transforma la plataforma web en un centro completo de interacción.

WhatsApp Web ahora permite llamadas de voz y video

La función ya está disponible para algunos usuarios y habilita tanto llamadas de voz como de video uno a uno desde el navegador. Basta con abrir un chat en WhatsApp Web y pulsar el botón correspondiente para iniciar la comunicación. El cifrado de extremo a extremo con el protocolo Signal protege cada conversación, igual que en la app móvil.

Los usuarios pueden recibir y realizar llamadas mientras trabajan en su computadora sin interrupciones. Esta integración incluye la opción de compartir pantalla durante videollamadas, ideal para soporte técnico o presentaciones rápidas. La interfaz se mantiene simple y familiar, adaptada al entorno del navegador.

Cómo funcionan las llamadas de voz y video en WhatsApp Web

El proceso es intuitivo. Selecciona un contacto individual en WhatsApp Web y haz clic en el ícono de llamada o videollamada en la parte superior del chat. La conexión se establece de inmediato en el navegador sin requerir apps adicionales. La seguridad permanece intacta gracias al cifrado que impide el acceso de terceros al contenido.

Compartir pantalla añade versatilidad durante las videollamadas. Puedes mostrar tu escritorio completo o una ventana específica para colaborar en tiempo real. Esta característica eleva WhatsApp Web más allá de la mensajería básica hacia una herramienta de productividad.

Usuarios de Linux ahora disfrutan de llamadas completas ya que no hay app oficial de escritorio para ese sistema. La independencia del móvil libera flujos de trabajo en computadoras, especialmente para quienes pasan horas frente a la pantalla. Profesionales remotos y estudiantes ganan eficiencia al evitar alternar entre dispositivos.

En escenarios cotidianos, responde llamadas mientras editas documentos o navegas sin tocar el teléfono. Esto reduce fricciones como batería baja o dispositivos lejanos. WhatsApp Web se posiciona como opción multiplataforma competitiva frente a rivales como Telegram o Zoom en navegadores.

Disponibilidad y futuro de las llamadas en WhatsApp Web

El despliegue es gradual, por lo que verifica si los botones de llamada aparecen en tu cuenta. Inicialmente limitado a uno a uno, se espera expansión a grupos pronto. Otras novedades como Meta AI y personalizaciones temáticas complementan esta evolución.

WhatsApp prioriza la privacidad en todas las plataformas. Esta actualización responde a demandas de usuarios por mayor flexibilidad. La compañía continúa iterando para cubrir entornos laborales y educativos. El resultado es una experiencia unificada sin ataduras al móvil.

