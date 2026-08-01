Houston: el tiempo para hoy sábado 1 de agosto

El clima en Houston, Texas, para este sábado 1 de agosto se basará en variaciones entre nubes y claros. Según la última información del parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura subirá hasta los 99 grados Fahrenheit (37ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 15 y 55 por ciento. Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 108ºF (42ºC) de máxima y 108ºF (42ºC) de mínima.

En esta época del año en Houston, el amanecer dará comienzo a las 06:41 h, mientras que el crepúsculo ocurrirá a las 20:14 h. Las ráfagas de viento alcanzarán los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

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¿Cómo es el clima en Houston?

Si algo está claro, es que el clima de Houston, Texas, es único e inigualable. ¿Sus veranos? Cálidos, ¿sus inviernos? Se compensan siendo suaves. Brilla el sol casi todo el año, por lo que el clima de la ciudad es habitualmente placentero. Sin embargo es una ciudad propensa a sufrir catástrofes naturales, particularmente en la época de huracanes.

La media de temperatura en Houston se encuentra entre los 49 °F (9 °C) en invierno y los 90 °F (32 °C) en verano. Los meses más calurosos que comentábamos son junio, julio y agosto y los más fríos diciembre, enero y febrero. Además, la ciudad suele tener unas precipitaciones que alcanzan las 39 pulgadas al año.

Humedad y calidad del aire en Houston

La influencia del Golfo de México condiciona en buena manera la humedad de Houston, la cual tiene a ser alta. Concretamente, su humedad relativa oscila entre el 50 y el 90%, lo que hace percibir la temperatura como más alta de lo que es en realidad.

La calidad del aire de Houston suele ser buena, pero tal vez puede verse afectada por la contaminación de las fábricas e industrias de refinería de la ciudad. Desgraciadamente, la ciudad también tiene valores altos de ozono durante los meses más cálidos, lo que sabemos puede dañar a las personas con problemas respiratorios.

Catástrofes naturales en Houston

Como mencionamos, Houston es propensa a experimentar catástrofes naturales, principalmente huracanes e inundaciones. Los huracanes son una gran amenaza para la ciudad y y éstos pueden provocar importantes daños e incluso pérdidas de vidas humanas. La ciudad también tiene riesgo de inundaciones debido a su proximidad al Golfo de México y a sus zonas bajas.

Por otra parte, Houston también está en riesgo de sufrir tornados, aunque son menos frecuentes que los huracanes o las inundaciones. Los tornados pueden causar daños materiales e incluso provocar heridos. Es importante estar preparado para cualquier catástrofe natural que pueda afectar a la ciudad, para lo cual los organismos cuentan con los planes de acción necesarios.

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