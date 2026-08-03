5 alimentos saludables para el verano





Platos fáciles y sabrosos para completar tus comidas de verano

Los tomates con mozzarella fresca aportan licopeno, un antioxidante, y calcio.

By Janet Lee

El verano es el momento perfecto para mejorar tus hábitos de alimentación saludable. Los supermercados y mercados de agricultores ofrecen una gran variedad de frutas y verduras llenas de nutrientes beneficiosos, como fibra y antioxidantes. Además de darles color a tus comidas, tienen tanto sabor en esta época del año que no necesitas prepararlas demasiado para convertirlas en un delicioso plato principal o snack. Te ofrecemos ideas para aprovechar cinco de los mejores productos de temporada.

Frutas y verduras a la parrilla

Puedes asar a la parrilla casi cualquier fruta o verdura, incluso la lechuga. Asarlas a la parrilla dora sus azúcares naturales y realza su sabor dulce.

Prueba esto: Prepara brochetas colocando diferentes verduras en palitos. Las nectarinas, los duraznos y las ciruelas a la parrilla son deliciosos y una opción saludable para satisfacer el antojo de algo dulce. Córtalos por la mitad, quítales el hueso y colócalos en la parrilla con el lado cortado hacia abajo. Sírvelos solos o con una cucharada de helado o crema batida.

Frijoles y maíz

Esta combinación tiene un alto contenido de fibra, que puede ayudarte a controlar el colesterol y el azúcar en la sangre, además de aportar una buena cantidad de proteína.

El maíz amarillo contiene los antioxidantes luteína y zeaxantina, que son importantes para la salud de los ojos. Comer frijoles con regularidad puede ayudar a controlar el peso y se ha relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedad cardíaca. Incluso unas pocas porciones a la semana pueden marcar una diferencia. Según un análisis de 2023 publicado en la revista Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, consumir cerca de media taza de frijoles por semana redujo el riesgo de enfermedad cardíaca en un 9%, mientras que consumir dos tazas lo redujo en un 21%.

Prueba esto: Mezcla los frijoles y el maíz con un poco de aderezo para ensalada y las hierbas frescas que prefieras para preparar un plato saludable de verano. También puedes agregar otros ingredientes, como aguacate, pimientos y tomates.

Aguacates

Los aguacates están llenos de grasas monoinsaturadas saludables, fibra y vitaminas C y K. Un análisis de 10 estudios publicado en 2016 en el Journal of Clinical Lipidology encontró que consumir aguacate en lugar de otras grasas parecía reducir el colesterol total, el colesterol LDL —conocido como colesterol “malo”— y los triglicéridos.

Prueba esto: Machaca un aguacate con jugo de limón verde y cilantro para preparar un guacamole rápido. Acompáñalo con verduras en lugar de chips. Las zanahorias, los pimientos y el apio crudos son opciones clásicas, pero también combina bien con brócoli y coliflor asados. Úsalo sobre hamburguesas y sándwiches, o agrégalo a huevos, platos a base de granos y ensaladas.

Tomates y mozzarella fresca

El color intenso de los tomates rojos proviene del licopeno, un antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de cáncer, enfermedad cardíaca y derrame cerebral. Una revisión de estudios publicada en 2015 en la revista Medicine encontró que el consumo diario de 9 a 21 mg de licopeno —un tomate grande contiene cerca de 5 mg— estaba relacionado con un menor riesgo de cáncer de próstata en los hombres. En un estudio de 2024 publicado en el European Journal of Preventive Cardiology, los adultos mayores que consumían cerca de 3½ onzas de tomate y productos de tomate todos los días tenían un riesgo de hipertensión un 36% menor. La mozzarella fresca contiene menos calorías y grasa que algunos otros quesos, y la grasa que contiene ayuda al cuerpo a absorber mejor el licopeno.

Prueba esto: Sirve la mozzarella cubierta con tomates en rodajas —frescos o asados a la parrilla— y albahaca fresca. Puedes comerla sola o sobre pan integral tostado.

Gazpacho

Los tomates son los protagonistas de esta sopa fría, baja en grasa y rica en fibra. También puede prepararse con pepino, ajo, cebolla y hierbas frescas. Si se hace con sandía, la sopa también aportará citrulina, un aminoácido que, según algunas investigaciones, puede ayudar a mejorar la circulación de la sangre.

Prueba esto: Combina los tomates frescos y los demás ingredientes en un procesador de alimentos o una licuadora. Para darle una textura más cremosa, agrega aguacate. Sírvelo frío.

Nota del editor: Este artículo apareció originalmente en la edición de septiembre de 2026 de Consumer Reports On Health.

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