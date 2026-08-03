Japón y EE.UU. intervienen para frenar caída del yen

La ministra de Finanzas de Japón, Satsuki Katayama, dijo el lunes que este país y Estados Unidos intervinieron de forma conjunta en el mercado de divisas para frenar el declive del yen, que se encontraba en mínimos desde casi los últimos 40 años.

“El viernes 31 de julio (…) el Ministerio de Finanzas de Japón, en coordinación con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, intervino en el mercado chino para comprar yenes“, afirmó Katayama en un comunicado.

La responsable de las finanzas japonesas añadió que la medida, cuyo monto no reveló, se adoptó “en respuesta a la reciente volatilidad excesiva y los movimientos desordenados del yen”.

“No dudaremos en realizar nuevas intervenciones coordinadas en el futuro“, dijo Katayama, tras destacar la “comunicación fluida” entre Tokio y Washington en esta cuestión. En una rueda de prensa posterior, la ministra de Finanzas destacó que se trata de la primera intervención monetaria conjunta entre EE.UU. y Japón desde 1998.

Espaldarazo de EE.UU. a Takaichi

Por su parte, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en la red social X que su país apoya “firmemente las decisivas medidas monetarias y de mercado adoptadas por Japón para corregir la considerable infravaloración del yen”.

Bessent dio además un espaldarazo a las políticas fiscales de la primera ministra Sanae Takaichi, cuyo expansionismo fiscal ha desatado dudas en los mercados de bonos y ha provocado un debilitamiento del yen.

Los bruscos repuntes del yen el pasado viernes y sábado, que llevaron a la moneda japonesa a situarse en la franja media de las 157 unidades por dólar un día frente a las más de 163 en las que se venía cotizando tras semanas de caídas, habían desatado las especulaciones de una intervención conjunta.

El gobierno de Takaichi y el Banco de Japón (BoJ) llevaron a cabo intervenciones en el mercado de divisas entre los pasados abril y mayo, que provocaron una apreciación de la divisa japonesa desde las 160 unidades por dólar hasta las 155 durante los primeros días de mayo.