Un terremoto poco profundo de magnitud 5.2 sacude El Cairo, Egipto

Un terremoto de magnitud 5.2 con epicentro al este de El Cairo, sacudió a primera hora de este lunes la capital egipcia y las poblaciones aledañas al canal de Suez, sin que por el momento se hayan registrado víctimas o daños, informó el instituto geofísico de Egipto.

El temblor se produjo a las 03:00 hora local (02:00 CET) a 38 kilómetros de la ciudad de Suez, a unos 120 kilómetros al este de El Cairo, con epicentro a diez kilómetros de profundidad, según el primer informe publicado por el Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica (NRIAG, en inglés).

El comunicado señala que no se han registrado ni víctimas ni daños materiales.

El Ministerio de Salud egipcio informó de que ha activado un plan de emergencia para hacer un seguimiento del sismo con el resto de provincias, aunque tampoco reportó heridos.

La Media Luna Roja Egipcia informó que activó su plan de respuesta de emergencia en las gobernaciones donde se sintió el terremoto, pero que hasta el momento no había recibido informes de víctimas ni daños materiales.

En un comunicado, la Media Luna Roja urgió a los ciudadanos a que eviten aproximarse a edificios antiguos o a aquellos que muestren signos de daños, y a consultar las actualizaciones oficiales mientras las autoridades seguían evaluando la situación.

Si bien Egipto suele experimentar terremotos, generalmente son de magnitud baja a moderada.