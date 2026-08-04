El tiempo de hoy en Miami para este martes 4 de agosto

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este martes 4 de agosto indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 90 grados Fahrenheit (32ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 61% y habrá nubes y claros, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 81 grados Fahrenheit (27ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 55 y se prevén cielos cubiertos. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 106ºF (41ºC) de máxima y 106ºF (41ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 06:48 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:05 h. En total, tendremos 13 horas de sol durante el día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros con probabilidad de tormentas acompañadas de lluvia. Las temperaturas tendrán una variación entre los 81 y los 88 grados Fahrenheit (27 y 31 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información provista por AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 58%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian en función del día, por lo que te recomendamos revisar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según reporta el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca del final de la primabera al verano, siendo el otoño y el invierno los periodos más secos. Como se puede visualizar en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Son muchos los rincones de USA los que envidian el clima de Miami, con inviernos templados y veranos nada calurosos, eso sí, la humedad en los meses más calientes es muy elevada lo que también aumente la sensación térmica.

La época de mayores temperaturas en Miami es alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen subir a los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año se produce en el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

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