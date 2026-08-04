Incendios se intensifican en el noroeste de Estados Unidos

Los fuegos que afectan el noroeste de Estados Unidos se intensificaron dejando un récord en el estado de Oregon, que registró la peor temporada de incendios forestales de su historia, con casi 809,000 hectáreas quemadas.

El Departamento Forestal de Oregon anunció este lunes que se superó el récord de terreno quemado establecido en 2024 con alrededor de 769,000 hectáreas quemadas.

Oregon ha contabilizado más de 1,300 incendios en lo que va de año, cuando aún faltan tres meses de la temporada de incendios, y este lunes es el estado con más fuegos activos en el país (20).

El estado ha enfrentado condiciones de incendio extremadamente peligrosas, pues este fin de semana se registraron en gran parte del estado ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, con altas temperaturas y una baja humedad que avivaron la actividad de las llamas

Al menos tres nuevos incendios se declararon durante el fin de semana, lo que provocó órdenes de evacuación en partes del sur y centro de Oregon, donde al menos 20 viviendas quedaron destruidas, de acuerdo con la última información facilitada por el Departamento de Gestión de Emergencias estatal.

El fuego no cesa en el estado de Washington

A pesar del récord, los ojos del país están puestos en el estado de Washington, el más afectado por conflagraciones que no ofrecen tregua y que han obligado a la evacuación de más de 65.000 personas, en tanto que 700 viviendas han resultado arrasadas en la ciudad de Spokane, la segunda más grande del estado.

Los incendios en Washington obligaron al gobernador, el demócrata, Bob Ferguson, declarar el estado de emergencia el pasado sábado.

Hasta el momento no se han registrado muertos o heridos, aunque las autoridades aseguran que no han alcanzado algunas zonas arrasadas por tres incendios de gran tamaño, todos ellos fuera de control.

El estado de Washington celebra sus elecciones primarias este martes, por lo que las autoridades electorales enfrentan otro reto para facilitar la participación a las personas evacuadas.