Perú convoca a EE.UU., Canadá, España, Italia y Alemania para investigar accidente aéreo en Nazca

La Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos (CIAA) de Perú ha convocado a las autoridades aeronáuticas de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos e Italia para que se sumen a la indagación sobre la avioneta estrellada el fin de semana cuando volaba a las Líneas de Nazca, sin dejar sobrevivientes.

Así lo informó este lunes en un comunicado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones peruano, en relación con el accidente registrado en torno a las 13.00 hora local (18.00 GMT) del sábado 1 de agosto.

Ese día, una avioneta Cessna Caravan C-208 de la empresa Aerodiana, dedicada a sobrevolar los geoglifos de las Líneas de Nazca, se estrelló por causas aún desconocidas poco después de haber salido del aeropuerto de la ciudad de Pisco.

Países de las víctimas y fabricantes de la aeronave

A bordo de la aeronave iban dos tripulantes a bordo, de nacionalidad peruana, y once turistas, entre ellos dos italianos, dos españoles y dos alemanes.

De acuerdo con el Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las autoridades del país donde sucedió el accidente deben convocar a sumarse a la investigación a sus pares del país donde fue fabricada la aeronave y de los países de donde procedían las víctimas.

La CIAA de Perú también notificó a los estados relacionados con el diseño y la fabricación de la aeronave y del motor, a fin de que, de considerarlo pertinente, designen representantes acreditados y asesores que brinden el apoyo técnico especializado durante el proceso de investigación.

Durante la jornada de trabajo realizada en la zona del accidente, el equipo de investigadores de la CIAA continuó con la recogida de evidencias, labor que viene desarrollando de manera coordinada con la Fiscalía, institución que conduce la investigación correspondiente en el ámbito de sus competencias.

Suspensión temporal de operaciones de Aerodiana

La CIAA permanecerá en Nazca hasta culminar las labores de campo. Posteriormente, el equipo se trasladará a Pisco, donde continuará con el proceso de investigación.

En el plazo de los 30 días posteriores al accidente debe tenerse un informe preliminar, documento que contendrá los principales hallazgos obtenidos durante la investigación.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Perú ordenó el domingo la suspensión temporal de operaciones de la empresa Aerodiana, como medida preventiva hasta que concluyan las investigaciones para verificar el cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aeronáutica aplicable.