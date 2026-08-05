Hallan muertos a una mujer y a su expareja en Pensilvania; sus dos hijas pequeñas sobrevivieron solas durante varios días

Las autoridades de Pensilvania investigan la muerte de una mujer y de su expareja luego de que ambos fueran encontrados sin vida dentro de una vivienda en Wilkinsburg, donde también permanecían dos niñas pequeñas que habrían estado solas durante varios días.

El Departamento de Policía de Wilkinsburg informó que los agentes acudieron el lunes a la residencia tras recibir llamadas de personas preocupadas por la familia que vivía en el lugar.

Al ingresar a la vivienda encontraron los cuerpos de Lamara Baldwin, de 31 años, y Lamont Dunlap, de 42. En el interior también estaban dos niñas, de 1 y 3 años de edad.

Las autoridades creen que llevaban varios días fallecidos

De acuerdo con información citada por el medio local WTAE, los investigadores consideran que Baldwin y Dunlap habrían fallecido el 31 de julio, basándose en la evidencia localizada dentro de la vivienda.

Las dos menores fueron trasladadas a un hospital, donde quedaron en condición estable. Posteriormente quedaron bajo la custodia de los servicios de protección infantil (Children and Youth Services).

Vecinos y personas cercanas a la familia indicaron que ambas niñas son hijas de Baldwin y que la mujer y Dunlap habían mantenido una relación sentimental en el pasado, aunque ya no eran pareja al momento de su fallecimiento.

No había signos evidentes de violencia

Según la policía, ninguno de los dos cuerpos presentaba signos visibles de traumatismos o lesiones.

Las autoridades esperan que las autopsias realizadas por la Oficina del Médico Forense del Condado de Allegheny permitan determinar la causa y la forma de las muertes.

Mientras tanto, la investigación permanece abierta.

Vecinos informaron a la policía que el perro que vivía en la vivienda no se encontraba en el lugar cuando llegaron los agentes.

Posteriormente, el animal fue localizado y quedó bajo el resguardo de la organización Humane Animal Rescue de Pittsburgh.

La mujer había hablado sobre su salud mental en redes sociales

Antes de su fallecimiento, Lamara Baldwin publicó varias transmisiones en vivo a través de Facebook en las que habló sobre su estado de salud mental, su situación de vivienda y problemas personales relacionados con sentirse engañada.

Su última transmisión fue publicada el 31 de julio, fecha en la que los investigadores creen que ocurrió el fallecimiento.

En ese video, Baldwin expresó: “No sé cuánto más puedo soportar”.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si esas publicaciones guardan relación con las circunstancias de las muertes y continúan recopilando evidencia para esclarecer lo ocurrido.

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