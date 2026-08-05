Hallan sin vida a un hombre y sus dos hijas en Wisconsin; el caso ocurrió horas después de concluir su divorcio

Las autoridades de Wisconsin investigan la muerte de un hombre y sus dos hijas menores de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados dentro de una vivienda pocas horas después de que un juez pusiera fin legalmente al proceso de divorcio entre los padres de las niñas.

La Policía de Winneconne informó que los agentes acudieron el viernes, poco antes de las 7:00 de la noche, a la casa de Jeffrey Manke, de 57 años, para atender un reporte por una emergencia médica y realizar una verificación de bienestar.

En el interior de la vivienda fueron encontrados sin vida Manke y sus hijas, Jaelyn, de 16 años, y Lenora, de 11.

Hasta el momento, las autoridades no han informado cómo murieron ni han divulgado detalles sobre las circunstancias del caso.

El divorcio quedó oficializado ese mismo día

De acuerdo con registros del Tribunal de Circuito de Wisconsin, Jeffrey Manke y Lindsey Lewandowski acababan de concluir un proceso de divorcio que se había prolongado durante casi dos años.

El tribunal determinó que el matrimonio estaba “irremediablemente roto” y emitió el viernes la sentencia que disolvió legalmente la unión.

Como parte del fallo, ambos padres conservarían la custodia compartida de sus hijas, mientras que Manke debía pagar manutención infantil.

La sentencia también otorgó a Lewandowski la vivienda familiar ubicada en la ciudad de Oshkosh.

Tras la tragedia, la madre presentó el lunes una moción para dejar sin efecto la sentencia de divorcio. Una audiencia sobre esa solicitud está prevista para la próxima semana.

La investigación continúa

Las autoridades señalaron que las muertes corresponden a un incidente aislado y recalcaron que la investigación sigue en desarrollo.

La Oficina del Sheriff del condado de Winnebago asumió la dirección del caso e hizo un llamado a cualquier persona que tenga información relevante para que se comunique con los investigadores.

Hasta ahora no se han dado a conocer posibles hipótesis ni se ha informado si existen sospechosos.

Familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación de fondos para ayudar a Lindsey Lewandowski a cubrir los gastos funerarios, así como el pago de la hipoteca, servicios básicos y otros gastos mientras atraviesa el duelo.

En la descripción de la campaña, los organizadores señalaron que la madre necesita tiempo para “procesar y sanar” tras la pérdida de sus hijas.

También describieron a Jaelyn y Lenora como niñas “amables y dulces”, cuya fe y amor por su familia dejaron una huella entre quienes las conocieron.

Según la información difundida por sus allegados, Lewandowski administra un pequeño negocio de artículos de madera desde su hogar y planea suspender temporalmente sus actividades laborales mientras enfrenta esta tragedia familiar.

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